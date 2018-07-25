«Спорт ФМ» из-за финансовых проблем изменит формат вещания

Спортивная радиостанция «Спорт ФМ» из-за финансовых проблем изменит свой формат вещания, добавив в эфир больше музыки, заявил «Ведомостям» генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов

Эфир будет на 80% состоять из музыки, но основное спортивное направление станция сохранит: остальное время будут занимать спортивные новости, название радиостанции меняться не будет.

Разрешение на расширение формата и увеличение музыкального времени ЕМГ уже получила у Роскомнадзора

Аналитики на радиостанции больше не будет, 15 — 20% эфира достаточно, чтобы познакомить слушателей с самой актуальной спортивной информацией. Но будет выходить еще ряд программ про спорт, футбол, киберспорт, экстремальные виды спорта и т. д.

Штат будет существенно сокращен, предупредил Емельянов. Сейчас над контентом радиостанции работают от 80 до 100 человек с учетом внештатных сотрудников. У большинства из них срочные договоры, срок действия которых заканчивается, части сотрудников их могут не продлить, с остальными будет продлен договор на аутсорсинге.