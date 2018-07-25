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Супермаркеты 100 сетевых компаний работают в НСО
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Супермаркеты 100 сетевых компаний работают в НСО 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Торговые сети формируют более 52 процентов оборота розничной торговли региона.
Они открывают современные магазины не только в мегаполисе, но и в сельских районах. Так, в 2017 году и в первом полугодии этого года заработали гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры «Ленты», «Сибирского гиганта», «Магнита», «Компании Холидей», «Пятерочки» и других ретейлеров в Болотнинском, Каргатском, Колыванском, Куйбышевском, Кыштовском, Северном, Мошковском, Тогучинском, Искитимском, Барабинском, Маслянинском, Новосибирском и других районах области.
— Я помню, как мы с представителями первых сетевых структур приезжали в районы к главам администраций, — рассказывает Николай Симонов. — Мы говорили: «Смотрите, в городе они есть». — «Да нам не надо», — отвечали нам. Но ситуация изменилась. Сегодня мы приезжаем в любой районный центр, крупный населенный пункт и видим там супермаркеты, маркеты, сетевые структуры. Это новые форматы, которые хорошо прижились, и уже, согласитесь, архаично смотрится торговля через прилавок.
Розничная сеть активно инвестирует в строительство. Из последнего: «Гигант» за два года построил два гипермаркета — на Дачной и в Академгородке. В следующем году сдадут огромный торгово-развлекательный центр на Сухом Логу. Построена новая плодовая база на выезде из Новосибирска в сторону Томска и Кемерова.
— Что касается оптового звена, Х5 Retail Group, которой принадлежит бренд супермаркетов «Пятерочка», объявила о больших инвестициях и начала строительство в Новосибирске распределительного центра на весь дивизион — всю Западную Сибирь. Холдинг «Росагромаркет» будет строить огромный обрабатывающий центр для продукции сельхозпроизводства, где все, что выращивается, будут принимать на определенных условиях, обрабатывать, перерабатывать, упаковывать. Проект давно на слуху, и дай бог, чтобы реализовался, — говорит Николай Симонов.
Размер инвестиций, вложенных в оптовую и розничную торговлю в 2017 году, вырос по сравнению с предыдущим годом почти в два раза и составил около 7 миллиардов рублей. Ряд инвестиционных проектов, в том числе федеральной сети «Пятерочка», региональной сети «Сибирский гигант», вошли в проект стратегии развития Новосибирской области до 2030 года.
Наибольшее количество магазинов в Новосибирской области у сетей «Мария-Ра» (174), «Магнит» (162), «Ярче!» (104), «Пятерочка» (102), «Компания Холидей» (98), «Новые торговые системы» (67).
ЦИФРА
Более 800 торговых объектов в Новосибирской области — гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры — принадлежат крупным торговым сетям.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №30 от 25 июля 2018 года
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