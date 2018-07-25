К тольяттинскому бизнесмену Виктору Энсу предъявили претензии на 572 млн рублей

Примечательно, что сам Виктор Энс, по данным ИАС Seldon Basis, является генеральным директором ОАО «Приморское».

ОАО «Приморское» зарегистрировано в 2001 г. и специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом. Выручка общества по итогам 2016 г. составила 149,6 млн руб., что на 7% ниже показателей 2016 года. Чистая прибыль тем временем по итогам 2017 г. выросла на 6% и составила 695 тыс. рублей. Уставной капитал ОАО «Приморское», согласно ИАС Seldon Basis, составляет 49,95 млн рублей.

Кстати, ООО фирма «Тайм-Финанс» привлечена к участию в деле по иску Антонины Бачируной к Виктору Энсу в качестве третьего лица, не предъявляющего самостоятельных требований. Такое решение суд объяснил тем, что при рассмотрении дела могут быть затронуты интересы этого общества.

Под контролем ОАО «Приморское» находится тольяттинский многофункциональный торгово-деловой комплекс «Вега», общая площадь которого составляет около 60 тыс. кв. метров. Объект включает в себя гостинично-деловой и торгов-развлекательный комплексы.

Причины возникновения столь крупной задолженности у Виктора Энса перед ОАО «Приморское» в материалах дела не уточняются. Однако согласно заявлению Антонины Бачуриной (имеется в распоряжении Волга Ньюс), суть претензий в том, что ОАО «Приморское» якобы сдает в аренду коммерческие площади ТРЦ «Вега» аффилированным лицам «по намеренно заниженной цене». «В последующем данные аффилированные лица сдают арендуемые помещения в субаренду по рыночной цене. При этом разница между стоимостью аренды помещений, сдаваемых аффилированным руководству ОАО „Приморское“ лицам за 1 год и стоимостью субаренды помещений, сдаваемых в последующем в субаренду, составляет ориентировочно 200 000 000 рублей в год», — говорится в заявлении Антонины Бачуриной, а в продолжение добавляется, что по итогам 2015 г. разница между официально задекларированной и реальной выручкой составляет якобы 190,87 млн рублей.