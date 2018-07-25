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Александр Довбня: Всегда говорил, что хочу играть в РПЛ
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Александр Довбня: Всегда говорил, что хочу играть в РПЛ 

Советский спорт 2 часа назад
Довбня официально стал игроком «Оренбурга»
— Не секрет, я говорил, что хочу остаться в премьер-лиге. Благодарен «Оренбургу» за то, что позвали, предоставили возможность сыграть в этом клубе, — приводит слова Довбни пресс-служба «Оренбурга». — Теперь все зависит от меня.
— Почему выбрали 56-й номер? — Знал, что кто-то мне задаст этот вопрос. На самом деле, никакого секрета здесь нет. Так как 1-й номер занят, я взял 56-й. Не потому что это регион, а потому что 56-й номер у меня был еще в «Луче».
Александр Довбня о переходе в #ФКОренбург и игровом номере #56 pic.twitter.com/2qc5UYtbnf
— ФК Оренбург (@fcorenburg) 25 июля 2018 г.
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