Александр Довбня: Всегда говорил, что хочу играть в РПЛ

Довбня официально стал игроком «Оренбурга»

— Не секрет, я говорил, что хочу остаться в премьер-лиге. Благодарен «Оренбургу» за то, что позвали, предоставили возможность сыграть в этом клубе, — приводит слова Довбни пресс-служба «Оренбурга». — Теперь все зависит от меня.

— Почему выбрали 56-й номер? — Знал, что кто-то мне задаст этот вопрос. На самом деле, никакого секрета здесь нет. Так как 1-й номер занят, я взял 56-й. Не потому что это регион, а потому что 56-й номер у меня был еще в «Луче».

Александр Довбня о переходе в #ФКОренбург и игровом номере #56 pic.twitter.com/2qc5UYtbnf