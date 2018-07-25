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«РАСУ» назначено опорной организацией по стандартизации АСУ АЭС
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«РАСУ» назначено опорной организацией по стандартизации АСУ АЭС 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
АО «Росатом — Автоматизированные системы управления» («РАСУ», предприятие Госкорпорации «Росатом») назначено опорной организацией по стандартизации «Атомной техники» в части автоматизированных систем управления атомными электростанциями.
На базе «РАСУ» сформирован соответствующий подкомитет № 7 ТК 322. Выделение вопросов стандартизации АСУ ТП в отдельное направление позволит более эффективно и целенаправленно проанализировать существующие стандарты, вовлечь всех игроков рынка в их обсуждение и, при необходимости, адаптацию, наладить сотрудничество с Международной электротехнической комиссией (МЭК), учесть лучшие международные практики.
В соответствии с измененной структурой все предложения по автоматизации АЭС будут проходить экспертную оценку в компании «РАСУ». В своей работе компания сосредоточится в первую очередь на двух направлениях — анализ и совершенствование существующих национальных стандартов, а также их последующая гармонизация с требованиями МЭК.
«Создание нового подкомитета по АСУ ТП АЭС является шагом по улучшению ситуации при стандартизации АСУ ТП, это своего рода открытая дискуссионная площадка, которая позволит фиксировать лучшие практики в этой области в виде национальных стандартов, а в последующем, внедрять современные технические решения при строительстве и модернизации АЭС как в России, так и за рубежом», — сказал Андрей Бутко, генеральный директор компании «РАСУ».
Назначение «РАСУ» в качестве опорной организацией по стандартизации АСУ АЭС прошло согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1505 от 18 июля 2018 года.
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