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В Совете Федерации раскритиковали Минсельхоз за неэффективное использование бюджета
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В Совете Федерации раскритиковали Минсельхоз за неэффективное использование бюджета 

Rambler News Service 2 часа назад
Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров раскритиковал министерство сельского хозяйства за низкий уровень исполнения бюджета.
«Парламент ведёт большую работу, чтобы выбивать каждый миллион рублей. Вот итоги 2017 года, чтобы сделать затравку. Объем неисполненных бюджетных назначений составил 12,4 млрд рублей. Не использовано 5,4 млрд рублей на льготное кредитование и почти 5 млрд — на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам. Выступая каждый раз, вы просите дополнительных денег по этим направлениям», — сказал Федоров, выступая в Совете Федерации. В ходе речи он ссылался на данные Счётной палаты.
Сенатор отметил, что по итогам I полугодия 2018 года Минсельхоз освоил только 12% средств, выделенных на технологическую модернизацию.
«И мы просим выделить ещё денег Минсельхозу на техническую и технологическую модернизацию. Из 10 выделенных миллиардов использован только миллиард рублей», — отметил он.
Федоров подчеркнул, что на борьбу с ветеринарными заболеваниями направлено только 8% от выделенных средств.
«На противоэпизоотические мероприятия освоено только 8% от выделенных средств. Мы видим, что происходит по стране», — сказал Федоров.
На сегодняшний день в ряде регионов обнаружены очаги птичьего гриппа и АЧС.
В свою очередь вице-премьер РФ по вопросам сельского хозяйства Алексей Гордеев, назначенный в 2018 году, отметил, что не отвечает за 2017 год.
«Наше преимущество — за 2017 год мы не отвечаем, можете критиковать», — сказал Гордеев.
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