Новость о том, что Трамп пригласил Путина посетить осенью этого года США, по-прежнему бурно обсуждают в политических кругах Соединенных Штатов. Американские официальные лица явно находятся в растерянности. К примеру, директор Национальной разведки США Дэн Коутс нервно хихикнул, когда об этом ему сообщил ведущий новостей NBC. Повторите, попросил Коутс, не веря в услышанное. Впрочем, потом он взял в себя в руки и даже слегка угрожающе заявил: «Это будет нечто особенное».
Напомним, Владимир Путин, последний раз посещал США в 2015 году. Тогда он встречался с президентом Бараком Обамой на полях Генеральной Ассамблеи ООН, где произошло обсуждение конфликтов на Украине и в Сирии. До этого официальный визит нынешнего главы России состоялся в июле 2007 года.
После крымских событий российский лидер регулярно подвергался нападкам в заокеанских СМИ. Если учесть, что G-7 при Обаме обещала изолировать России, а нашего президента — сделать нерукопожатным изгоем, на Западе приглашение Трампа рассматривают как крупную политическую победу Путина на встрече в Хельсинки.
Отметим, что настойчивое требование Трампа о проведении встречи один на один, не на шутку встревожило американские спецслужбы. Но, как пишет издание Politico со ссылкой на свои источники, в США имеется сверхсекретная организация Special Collection Service, которая занимается первыми лицами государств, в том числе и из ближнего круга Путина.
В целом, и ЦРУ, и АНБ, и Национальная разведка США, не скрывают, что негативно настроены к российскому президенту, также, а может даже хуже, чем r бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу, который пред своей смертью обвинил американские спецслужбы в намеренном заражении его неизвестной формой рака.
Британская Guardian составила список первых лиц государств, которые в одном и том же историческом промежутке заболели раком. Это — «президент Аргентины Нестор Киршнер (рак толстой кишки), президент Бразилии Дилма Русеф (рак лимфомы), ее предшественник Луис Инасио Лула да Силва (рак горла), президент Венесуэлы Уго Чавес. (метастатическая рабдомиосаркома), бывший лидер Кубы Фидель Кастро (рак желудка), президент Боливии Эво Моралес (рак носа) и президент Парагвая Фернандо Луго (рак лимфомы)». По странному стечению обстоятельств, в се они являлись лидерами левого толка и имели непростые отношения с Америкой.
Комментируя болезнь Чавеса и потенциальное участие американских спецслужб в его научном убийстве, профессор университета Сиднея Кэтрин Белова, которая специализируется на так называемом «заразным раке под названием Тасманский дьявол» у собак, заявила, что у людей нет четких примеров трансмиссивных раковых заболеваний. То есть через еду, укол, одежду, разговор и тем более рукопожатие просто так заразиться онкологическим заболеванием нельзя.
А вот у собак, по словам Беловой, нет биологического разнообразия, и во время укусов раковые клетки имплантируются в раны других животных, поскольку иммунная система их не отвергает.
Тем не менее, профессор из Сиднея привела пример, когда хирург получил разрез во время оперирования онкобольного, и у него развился рак на месте ранки. Таким образом, было сделано предположение, что раковые клетки нашли способ имплантироваться в кожу врача, и начали расти. Правда, такие случаи встречаются крайне редко.
В медицинской литературе встречаются описания аналогичных ситуаций, но речь почти всегда шла о близких родственниках. Иначе говоря, биологическое разнообразие человеческого рода является достаточно надежной защитой от прямой передачи болезни.
Впрочем, Кэтрин Белова не отрицает, что вызвать рак целенаправленно все-таки можно. Для этого необязательно использовать раковые клетки. В ход можно пустить вирусы, а также канцерогены, способные вызвать рак.
«Я просто не могу представить, чтобы кто-то может преднамеренно спровоцировать у другого человека рак, — заявила профессор. — Но я полагаю, что люди обладают удивительной способностью делать друг с другом ужасные вещи. Я не мог сказать, что это невозможно (научное убийство Чавеса — авт.), но я хотела бы думать, что это очень маловероятно».
В 2017 году Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США одобрило геномный тест FoundationOne, которые сканирует 324 гена и две генетические сигнатуры при росте опухолей. Это значит, что американцы, имея биологический материал человек (например, слюну), могут с высокой точностью определить, какая форма рака может развиться у человека, и какие для этого нужны условия.
Международное положение: Конгресс США запрещает американским военным сотрудничать с русскими
Новости политики: Трамп пригрозил Ирану ответом, который знали лишь несколько стран на Земле