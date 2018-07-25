Сможет ли ЦРУ заразить Путина раком во время визита в США

Новость о том, что Трамп пригласил Путина посетить осенью этого года США , по-прежнему бурно обсуждают в политических кругах Соединенных Штатов. Американские официальные лица явно находятся в растерянности. К примеру, директор Национальной разведки США Дэн Коутс нервно хихикнул, когда об этом ему сообщил ведущий новостей NBC . Повторите, попросил Коутс, не веря в услышанное. Впрочем, потом он взял в себя в руки и даже слегка угрожающе заявил: «Это будет нечто особенное».

После крымских событий российский лидер регулярно подвергался нападкам в заокеанских СМИ. Если учесть, что G-7 при Обаме обещала изолировать России , а нашего президента — сделать нерукопожатным изгоем, на Западе приглашение Трампа рассматривают как крупную политическую победу Путина на встрече в Хельсинки

Отметим, что настойчивое требование Трампа о проведении встречи один на один, не на шутку встревожило американские спецслужбы. Но, как пишет издание Politico со ссылкой на свои источники, в США имеется сверхсекретная организация Special Collection Service, которая занимается первыми лицами государств, в том числе и из ближнего круга Путина.

В целом, и ЦРУ , и АНБ , и Национальная разведка США, не скрывают, что негативно настроены к российскому президенту, также, а может даже хуже, чем r бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу , который пред своей смертью обвинил американские спецслужбы в намеренном заражении его неизвестной формой рака.

Комментируя болезнь Чавеса и потенциальное участие американских спецслужб в его научном убийстве, профессор университета Сиднея Кэтрин Белова, которая специализируется на так называемом «заразным раке под названием Тасманский дьявол» у собак, заявила, что у людей нет четких примеров трансмиссивных раковых заболеваний. То есть через еду, укол, одежду, разговор и тем более рукопожатие просто так заразиться онкологическим заболеванием нельзя.

А вот у собак, по словам Беловой, нет биологического разнообразия, и во время укусов раковые клетки имплантируются в раны других животных, поскольку иммунная система их не отвергает.

Тем не менее, профессор из Сиднея привела пример, когда хирург получил разрез во время оперирования онкобольного, и у него развился рак на месте ранки. Таким образом, было сделано предположение, что раковые клетки нашли способ имплантироваться в кожу врача, и начали расти. Правда, такие случаи встречаются крайне редко.

В медицинской литературе встречаются описания аналогичных ситуаций, но речь почти всегда шла о близких родственниках. Иначе говоря, биологическое разнообразие человеческого рода является достаточно надежной защитой от прямой передачи болезни.

Впрочем, Кэтрин Белова не отрицает, что вызвать рак целенаправленно все-таки можно. Для этого необязательно использовать раковые клетки. В ход можно пустить вирусы, а также канцерогены, способные вызвать рак.

«Я просто не могу представить, чтобы кто-то может преднамеренно спровоцировать у другого человека рак, — заявила профессор. — Но я полагаю, что люди обладают удивительной способностью делать друг с другом ужасные вещи. Я не мог сказать, что это невозможно (научное убийство Чавеса — авт.), но я хотела бы думать, что это очень маловероятно».

В 2017 году Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США одобрило геномный тест FoundationOne, которые сканирует 324 гена и две генетические сигнатуры при росте опухолей. Это значит, что американцы, имея биологический материал человек (например, слюну), могут с высокой точностью определить, какая форма рака может развиться у человека, и какие для этого нужны условия.

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