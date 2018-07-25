Минтранс проверил, как исполняется поручение Андрея Травникова при ремонте дороги в Елбань

На автодороге протяженностью 32 км проведен планово-предупредительный ремонт на участке 1,9 км (устройство асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью). Общая стоимость работ — около 10 млн рублей.

Евгений Раков отметил, что дорога связывает населенные пункты района, по ней проходят маршруты школьных и пассажирских автобусов. Кроме того она нагружена в связи с развитием сельхозпредприятий.

Работы уже выполнены, качество покрытия соответствует заявленным требованиям. Объект готовится к сдаче.

Замминистра напомнил, что дорожный фонд Новосибирской области на 2018 год изначально составлял 11,4 млрд рублей. Из них на ремонт автодорог местного значения было предусмотрено 1,6 млрд рублей. Однако решением главы региона Андрея Травникова в марте этого года на ремонт сельских дорог дополнительно было выделено 1,5 млрд рублей.

Работы планируется провести на 107 объектах во всех 30 районах области. Их общая протяженность — 117 км. На объектах ведется планово-предупредительный ремонт.

Также в рамках дополнительных средств в Маслянинском районе ремонтируют щебеночную дорогу 19 км а/д «Н-1801» — Дресвянка. Объект планируют сдать до сентября.