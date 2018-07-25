Сторонники декоммунизации в Польше ищут способ избавиться от Фонда имени Розы Люксембург

ВАРШАВА , 25 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина /. В обновленном законе о декоммунизации, после принятия которого в Польше переименовывают улицы и сносят памятники, связанные с коммунизмом, не оказалось пункта о названиях фондов и общественных организаций. В связи с этим часть общества предложила объявить Фонд имени Розы Люксембург вне закона.

МИД , выдающий лицензии на функционирование в стране иностранных фондов, отказывается запрещать эту организацию, так как не имеет для этого правовых оснований. Дело передано в прокуратуру

"Роза Люксембург ненавидела Польшу и поляков, была горячей противницей польской независимости. Она считала, что Польша может помешать строительству большой социалистической семьи", — утверждает депутат Юзеф Брынгус из партии «Кукиз-15». Политика возмущает аргументация МИД, который ничего не может сделать с фондом, носящим имя известной революционерки.

Немецкий Фонд имени Розы Люксембург пока не комментирует происходящее и продолжает работать в Польше. На его официальной странице в интернете указано, что главная цель фонда — гражданское просвещение.

Институт национальной памяти Польши, который взял на себя роль консультирующего органа и принимает решения о том, что подпадает под действие закона о декоммунизации, а что нет, также критикует личность Люксембург. По мнению экспертов института, ее взгляды и биография относятся к действиям, пропагандирующим коммунизм. Ранее, опираясь на эту логику, власти польского города Замосць , где родилась Роза Люксембург, приняли решение снять со здания на одной из исторических улиц памятную плиту, повешенную в честь бывшей горожанки.