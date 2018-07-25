Ученым из Сибири и Москвы удалось снизить токсичное действие препаратов от описторхоза 

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Ученые из Новосибирска и Москвы совместно создали новый препарат, который более эффективен и менее токсичен. Об этом сообщило во вторник официальное издание Сибирского отделения (СО) РАН «Наука в Сибири».
Описторхоз — паразитарное заболевание, передающееся человеку через рыбу, которая прошла недостаточную термическую обработку.
"Нам удалось снизить изначальную дозу наиболее часто применяемого противоописторхозного препарата в 4-10 раз. Для этого мы использовали систему доставки лекарственных молекул — они включаются в надмолекулярные структуры. Такой подход позволяет повысить растворимость малорастворимых лекарств, а также увеличить их эффективность и биодоступность при оральном приеме, заодно снижая действующую дозу и токсические эффекты", — цитирует издание главного научного сотрудника Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Александра Душкина.
По данным Роспотребнадзора, в 2017 году в России было выявлено 18,7 тыс. случаев описторхоза. Самые высокие показатели заболеваемости на Урале: в Ханты-Мансийском автономном округе уровень превышает средний по стране в 20,5 раз, в Ямало-Ненецком автономном округе — в 9,7 раза, в Тюменской области — в 7,1 раза.