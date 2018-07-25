Старый русский «Медведь» нагнал ужас на НАТО

Отзвук скандального предложения правительства Медведева о повышении пенсионного возраста докатился и до военной сферы. Так, китайское издание «Феникс», предваряя статью о Ту-95 заголовком «Российский бомбардировщик на вооружении 67 лет», похоже, намекает на медведевскую пенсионную «реформу».

Однако российскому «Медведю», как Ту-95 называют в НАТО , тут несколько прибавили возраст. Он был принят на вооружение в 1956 году. То есть по новому закону ему до пенсии не хватает еще 3 года. Однако если говорить не о разработке ОКБ Туполева как таковой, а о конкретных самолетах, эксплуатирующихся в Дальней авиации ВКС, то они еще моложе. На вооружении сейчас стоит модификация Ту-95МС, которая стала приходить в строевые части в середине 70-х годов.

«Медведь» был рожден в результате отчаянного соревнования США и СССР по созданию стратегического бомбардировщика, который смог бы доставить ядерные бомбы через Атлантический океан и сбросить их на территории вероятного противника. Самолеты пришли к серийному производству, что называется, ноздря в ноздрю. Практически одновременно начали выпускаться турбореактивный 8-двигательный В-52 и 4-двигательный турбовинтовой Ту-95. Дальность у первых «Медведей» достигала 12 тыс. км, а боевая нагрузка при межконтинентальном полете — 6 тонн. В те времена это было очень серьезно.

«Феникс» утверждает, что американцы по-настоящему зауважали «Медведя», когда в 1961 году этот самолет произвел испытательное бомбометание на полигоне Новой Земли термоядерной «Царь-бомбы», имевшей мощность в 60 мегатонн. Взрыв был такой чудовищной силы, что радиоактивный гриб поднялся на высоту в 60 км. Бомба была сброшена с парашютом, чтобы самолет смог уйти подальше от эпицентра взрыва. Сейсмическая волна трижды обогнула Земной шар. Опасное для здоровья световое излучение было зафиксировано на расстоянии нескольких десятков километров. Радиосвязь в радиусе пятисот километров была нарушена почти на час. Однако бомба не была «грязной» — спустя несколько часов нахождение военнослужащих в эпицентре взрыва не представляло угрозы для их здоровья.

Китайское издание акцентирует внимание на главной задаче, которую призван решать советско-российский стратегический ракетоносец Ту-95. Он должен совершать боевое патрулирование в близости от североамериканских берегов, доступных для применения своего страшного оружия. И это, пишет «Феникс», не только нервирует американцев, но и нагоняет на них страх.

Такие патрулирования начались сразу же с принятием на вооружение бомбардировщика и продолжаются и поныне. Правда, с относительно короткой передышкой на период между прошлой холодной войной и нынешней.

В статье есть, конечно, и некоторые перехлесты. Несомненно, это от сильного почтения перед российским ветераном Дальней авиации. У Китая при явных успехах в самолетостроении пока еще нет таких легендарных самолетов. Так, Ту-95 приписывается свойство обеспечения экстренной связи верховного командования с подводными лодками, находящимися на боевом дежурстве. Также он должен был якобы топить авианосцы и субмарины противника. Однако этим делом должны заниматься противолодочные самолеты Ту-142. Впрочем, они построены на базе Ту-95. И по кодификации НАТО называются «Медведь-Ф», видимо, отсюда проистекает путаница.

«Феникс» утверждает, что российский ракетоносец-ветеран зачастую настолько близко приближается к государственной границе США (на Аляске ) и Канады , что входит в зону ПВО. На перехват «Медведя» немедленно отправляются истребители различных типов — от легкого F-16 до современного самолета пятого поколения F-22. Однако российских пилотов это особо не пугает. Мощные крылатые машины неспешно меняют маршрут и возвращаются домой.

Да, действительно, скорее эскортирование, чем перехват Ту-95, натовскими истребителями происходит нередко. Министр обороны Канады сравнительно недавно сообщил, что истребители ВВС перехватывают ежегодно в Арктике от 12 до 18 российских стратегических бомбардировщиков.

Разумеется, приближаться к границам вероятного противника, рисковать, войдя в зону ПВО, для Ту-95 большого смысла нет. «Феникс» называет такую стратегию психологическим давлением. «Медведь» может наносить удары с безопасного расстояния, поскольку вооружен крылатыми ракетами, имеющими рекордную дальность полета.

Ту-95МС способен нести 16 ракет Х-55 различных модификаций. Есть среди них и ракеты с ядерной боевой частью мощностью 200 килотонн и максимальным отклонением от цели в пределах 100 метров. Максимальная дальность стрельбы в зависимости от модификации находится в диапазоне от 2000 км до 3500 км.

А сравнительно недавно появилась ракета, разработанная в КБ «Радуга» , не имеющая по дальности в мире аналогов. Это Х-101 (обычная), Х-102 (ядерная с БЧ мощностью 250 килотонн). Она способна улетать на 5500 км при отклонении от цели в 10 метров. Ракета-невидимка для радаров ПРО противника, ее эффективная площадь рассеяния не превышает 0,01 кв.м. При ее запуске истребители-перехватчики будут находиться очень далеко.

Разумеется, китайское издание не могло не сказать и о своем регионе. В Юго-Восточной Азии «Медведь» также не редкий гость. Хоть и не желанный для Японии и находящихся на базах на Японских островах американских войск. В связи с чем Япония и США постоянно протестуют против этих «психических полетов». Разумеется, Пекину это нравится, «Феникс» называет протестующих «ущемленными».

Статью завершает следующий пассаж: «Ветеран Ту-95 совершил множество ратных подвигов во время холодной войны, и мы верим, что до того, как появятся „новобранцы“, он еще сможет преподать урок странам с недобрыми намерениями в отношении России ».

Вот с этим можно поспорить. Нет, конечно, Ту-95МС — прекрасный самолет, в который конструкторами заложен громадный временной ресурс. Он продолжает оставаться актуальным и поныне. Однако к «новобранцам», пожалуй, следует причислить «Белого лебедя» — стратегический ракетоносец Ту-160. Он значительно моложе «Медведя», его серийное производство было прекращено в 2008 году. И при этом обладает более внушительными характеристиками. Собственно, ни один бомбардировщик мира не может с ним сравниться по боевым качествам. Лишь по одному параметру он уступает американскому B-2 Spirit — по малозаметности.

При этом Ту-160 точно так же используется в патрулирующих полетах. И точно так же он нервирует «партнеров», вынуждая их поднимать в воздух истребители «эскорта». При этом ракетная нагрузка у «Белого лебедя» существенно больше. И, соответственно, он пострашнее «Медведя».

При этом конструкторы того же самого ОКБ заложили в Ту-160 также огромный ресурс долговременной актуальности. И сейчас, используя тот же самый успешный планер, создают новую модификацию — Ту-160М2. Для чего восстанавливают производство на Казанском авиазаводе

Прийти в Дальнюю авиацию ВКС он должен в середине следующего десятилетия. Либо чуть позже, как у нас водится. И вот он будет «новобранцем». Что же касается проекта ПАК ДА, который должен стать дозвуковым невидимкой, построенным по схеме «летающее крыло», то, как видно из хода событий в ОПК, — это долгая песня. О том, когда появится перспективный дальний бомбардировщик, ничего определенного сказать невозможно. Но при наличии Ту-160М2 он, собственно, не так будет и нужен.

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