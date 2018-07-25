Снова головомойка. Единственная помывочная в Печорах до сих пор на замке

Оказавшись в безвыходной ситуации печеряне куда только не обращались — и в газеты, и на телевидение. Толку ноль. Даже районные власти признают, что ситуация очень сложная.

«Заложник ситуации»

Помывочную передали в концессию частному предпринимателю «Пересвет Печоры» на 49 лет. Планировалось, что арендатор вложит 35 млн рублей на ремонт здания — долгое время оно находилось в аварийном состоянии. Однако до сих пор помещения стоят пустые.

«Ситуация сложилась очень напряженная. Концессионер не может обеспечить помывки, якобы, он не предполагал, что придется вкладывать гораздо больше средств, чем он рассчитывал. Хотя он должен был предварительно просчитать коммерческую составляющую. Все официальные данные о количестве помывок и доходах муниципалитет предоставлял. Однако, по словам арендатора, в бане мылись гораздо меньше человек, чем было заявлено в статистических данных, — заявил глава Печорского района Дмитрий Сопотов. — Я как глава района заложник этой ситуации, как-то повлиять в юридической плоскости на ситуацию я, к сожалению, не могу».

По словам руководителя района, расторгнуть договор с концессионером очень сложно, муниципалитету придется возмещать убытки, а средств нет. Привлечь к ответственности тоже практически нереально. Это долгий процесс, который может растянуться на годы.

Местным жителям остается только ждать.

«Сейчас по этому поводу все шумят и гудят. Мы в ситуации, которой не было даже в послевоенное время. Ведь организация помывки населения является одной из важнейших задач во избежание инфекционных, кожных заболеваний, — возмущается печерянин Артур Иванов . — Городская власть либо не хочет, либо не может серьезно говорить с этими людьми. Дело должно быть давно в прокуратуре ».

А пока, те кто имеет возможность, приезжают мыться в Псков на рейсовом автобусе. Печеряне говорят, что тут и сервис лучше, и цены ниже. Но и в областном центре, как оказалось, не все гладко.

«Мы пенсионерки из Печор, собрались все вместе на помывку в Псков — больше нам купаться негде! Приезжаем с утра в баню на Конной, а она вообще закрыта! Мы развернулись, поехали на улицу Советскую, но и там нас ждал сюрприз. Время 10 утра, а население обслуживают только с 13.00! Проделали такой долгий путь, и пришлось еще полдня ждать! Почему все так не продумано?», — возмущается Ольга Сафронова

Сплошные неудобства

Как выяснилось, «головомоечную» на Конной закрыли на месяц.

«Это стандартная процедура, каждый год бани закрываются по техническим причинам. Сейчас мы там делаем косметический ремонт. До этого подобные работы проходили на Советской. Планируем открыть в начале августа», — пояснил директор «Банно-прачечного комбината» Сергей Колосов

Комментируя неудобный для пенсионеров график работы бани, руководитель пояснил, что увеличивать часы помывки экономически невыгодно, так как услугой пользуется не такое большое количество людей. Тем не менее, в связи с закрытием бани на улице Конной, этим летом в банях на улице Советской решили добавить час времени, теперь их работа начинается с 13.00, а не с 14.00. И все равно услуга убыточна, констатирует Сергей Колосов. «Парная» работает на электричестве, это несет определенные финансовые потери, в отличие от здания возле городской библиотеки, в которой используют дрова для отопления и нагрева воды.

Кстати, пожилым людям все же пошли навстречу. «Банно-прачечный комбинат» снизил тариф для пенсионеров в связи с заметным снижением посещаемости.

Количество помещений бани заметно снизилось, поэтому для пенсионеров предложили снизить стоимость услуги. При обычном тарифе в 160 рублей помывочные услуги для пенсионеров будут стоить 100 рублей.

Решение поддержали депутаты Псковской городской думы 18 июля. Правда, новая цена будет действовать только с 1 октября и в будние дни. В выходные предложенный тариф действовать не будет.