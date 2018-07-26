Врачи предложили С. Собянину включить в предвыборную программу развитие системы чекапов

«Должна быть единая система. Можно одним кликом получить полную информацию, когда ты конкретно можешь получить диспансеризацию в своей поликлинике, первичного или вторичного уровня, глубокие исследования. Все это должно быть в логической цепочке выстроено, отстандартизовано и заложено в информационную систему», — сказал С. Собянин.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Александр Румянцев предложил развивать систему чекапов в здравоохранении.

«Введение чекапов даст возможность грамотно все расставить, сработает система электронного снижения и будет ясно, какая у нас структура», — отметил А.Румянцев.

Чекап (check up) — это программа комплексного обследования организма, целью которой является своевременное выявление заболеваний внутренних органов и систем. Ключевой принцип — ранняя диагностика заболевания или предрасположенности к нему, предупреждение развития патологии и своевременное лечение.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.