Металлургов «Стронг Билдингс» наградили в честь профессионального праздника

На первый взгляд может показаться, что это праздник исключительно тех, кто работает на рудниках и металлоплавильных комбинатах, но это не так. Металлургия, как отрасль, включает не только производство металлов и получение сплавов, но и их обработку, сварку и ряд других направлений. А это как раз профиль компании «Стронг Билдингс» — производство металлоконструкций и возведение зданий из них.

Ежедневно команда «Стронг Билдинсг» изготавливает конструкции для самых разных направлений бизнеса и социальной сферы. Это производственные и сельскохозяйственные здания, логистические комплексы и склады, автосалоны и офисы, дворцы спорта и ледовые арены. В производстве металлокаркасов задействованы сотрудники самых разных специальностей: высококлассные инженеры-проектировщики, архитекторы, опытные сварщики, операторы станков с ЧПУ, слесари-сборщики, маляры и, конечно, строители металлических конструкций. И профессиональный праздник для всех них — это отличная возможность отметить успехи и достижения, а также наметить общие планы по достижению новых вершин.

В День металлурга коллектив компании поздравил Генеральный директор ООО «Стронг Билдингс» Олег Ломакин. «Отдельно хочется поздравить сотрудников наших производственных цехов, которые каждый день создают металлокаркасы, воплощая в стали идеи проектировщиков и архитекторов», — сказал руководитель предприятия. Он отметил, что именно от их труда, профессионализма и самоотдачи зависит надежность будущего строения, а также сроки изготовления быстровозводимых зданий Стронг®.

В честь праздника лучших сотрудников наградили благодарственными письмами и памятными подарками. В числе передовиков в этот раз были отмечены инженер проектировщик Попов Антон , оператор плазменной резки Кранин Николай, слесарь-сборщик Кочетков Павел , сварщик Ахметов Дмитрий и оператор ленточной пилы Серегин Игорь.

Генеральный директор ООО «Стронг Билдингс» Олег Ломакин поблагодарил всех за трудолюбие и личный вклад в достижение высоких результатов компании, а также пожелал здоровья, благополучия и успешной реализации поставленных целей.

Справочно

ООО «Стронг Билдингс» с 2007 года занимается проектированием, производством и монтажом быстровозводимых зданий из металлоконструкций. Компания производит 7500 тонн металлоконструкций в год в режиме 24/7.