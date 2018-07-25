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Металлургов «Стронг Билдингс» наградили в честь профессионального праздника
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Металлургов «Стронг Билдингс» наградили в честь профессионального праздника 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На первый взгляд может показаться, что это праздник исключительно тех, кто работает на рудниках и металлоплавильных комбинатах, но это не так. Металлургия, как отрасль, включает не только производство металлов и получение сплавов, но и их обработку, сварку и ряд других направлений. А это как раз профиль компании «Стронг Билдингс» — производство металлоконструкций и возведение зданий из них.
Ежедневно команда «Стронг Билдинсг» изготавливает конструкции для самых разных направлений бизнеса и социальной сферы. Это производственные и сельскохозяйственные здания, логистические комплексы и склады, автосалоны и офисы, дворцы спорта и ледовые арены. В производстве металлокаркасов задействованы сотрудники самых разных специальностей: высококлассные инженеры-проектировщики, архитекторы, опытные сварщики, операторы станков с ЧПУ, слесари-сборщики, маляры и, конечно, строители металлических конструкций. И профессиональный праздник для всех них — это отличная возможность отметить успехи и достижения, а также наметить общие планы по достижению новых вершин.
В День металлурга коллектив компании поздравил Генеральный директор ООО «Стронг Билдингс» Олег Ломакин. «Отдельно хочется поздравить сотрудников наших производственных цехов, которые каждый день создают металлокаркасы, воплощая в стали идеи проектировщиков и архитекторов», — сказал руководитель предприятия. Он отметил, что именно от их труда, профессионализма и самоотдачи зависит надежность будущего строения, а также сроки изготовления быстровозводимых зданий Стронг®.
В честь праздника лучших сотрудников наградили благодарственными письмами и памятными подарками. В числе передовиков в этот раз были отмечены инженер проектировщик Попов Антон, оператор плазменной резки Кранин Николай, слесарь-сборщик Кочетков Павел, сварщик Ахметов Дмитрий и оператор ленточной пилы Серегин Игорь.
Генеральный директор ООО «Стронг Билдингс» Олег Ломакин поблагодарил всех за трудолюбие и личный вклад в достижение высоких результатов компании, а также пожелал здоровья, благополучия и успешной реализации поставленных целей.
Справочно
ООО «Стронг Билдингс» с 2007 года занимается проектированием, производством и монтажом быстровозводимых зданий из металлоконструкций. Компания производит 7500 тонн металлоконструкций в год в режиме 24/7.
На счету ООО «Стронг Билдингс» более 500 успешно завершенных объектов строительства в 62 регионах России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Мурманске, Иркутске, Ростове-на-Дону, Тюмени и многих других.
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