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Снаряды для занятий воркаутом установили в Воскресенском
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Снаряды для занятий воркаутом установили в Воскресенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты установили снаряды для занятий воркаутом в поселении Воскресенское. Об этом сообщили 25 июля.
— Малые архитектурные формы появились на территории возле дома №5 в поселке Воскресенское. Кроме снарядов для занятий воркаутом, специалисты установили детский комплекс: горки и качели. Работы по укладке резинового покрытия завершат в течение двух недель, — отметил заместитель главы местной администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Дмитрий Благов.
Он добавил, что рабочие сделали ограждение на спортивной площадке. Кроме этого, были установлены баскетбольные кольца и футбольные ворота.
Ранее специалисты выполнили работы по благоустройству 11 дворов в поселении Воскресенское.
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