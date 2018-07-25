Снаряды для занятий воркаутом установили в Воскресенском

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Специалисты установили снаряды для занятий воркаутом в поселении Воскресенское. Об этом сообщили 25 июля.

— Малые архитектурные формы появились на территории возле дома №5 в поселке Воскресенское. Кроме снарядов для занятий воркаутом, специалисты установили детский комплекс: горки и качели. Работы по укладке резинового покрытия завершат в течение двух недель, — отметил заместитель главы местной администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Дмитрий Благов

Он добавил, что рабочие сделали ограждение на спортивной площадке. Кроме этого, были установлены баскетбольные кольца и футбольные ворота.

Ранее специалисты выполнили работы по благоустройству 11 дворов в поселении Воскресенское.