Москалькова раскритиковала введение уголовной ответственности за перепосты в соцсетях 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила против введения уголовной ответственности за перепосты в соцсетях.
«Я против уголовной ответственности за перепосты», — передает ТАСС ответ Москальковой на вопросы участников молодежного форума «Территория смыслов».
По ее словам, государство пытается оградить граждан от фейковых новостей, но получилось, по образному выражению омбудсмена, что «лучшее средство от перхоти — гильотина».
Напомним, в ноябре 2016 года Верховный суд России разъяснял, что сам по себе репост не может приводить к административному или уговорному делу. Судья ВС Олег Зателепин отметил наличие проблем при квалификации репостов в соцсетях, обратив внимание на руководящие разъяснения новой редакции постановления пленума ВС в части необходимости более детальной оценки действий, расцениваемых как возбуждение ненависти и вражды.