Москалькова раскритиковала введение уголовной ответственности за перепосты в соцсетях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила против введения уголовной ответственности за перепосты в соцсетях.

«Я против уголовной ответственности за перепосты», — передает ТАСС ответ Москальковой на вопросы участников молодежного форума «Территория смыслов».

По ее словам, государство пытается оградить граждан от фейковых новостей, но получилось, по образному выражению омбудсмена, что «лучшее средство от перхоти — гильотина».