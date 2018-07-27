Матч ФК «Ростов», фотосессия с котиками, кинотеатр под открытым небом: семь вечеров в Ростове 

Первый матч ФК «Ростов» в новом сезоне пройдет 28 июля
На этой неделе ростовчане и гости города смогут посетить фестиваль собак и сходить на фотосессию с кошками и енотом. Кроме того, в городе будут работать две площадки, где можно бесплатно посмотреть хорошее кино. Подробнее — в афише.
Пятница, 27 июля
Пятничная вечеринка в парке им. Революции (0+)
Вечер пятницы обещает быть интересным
В пятницу в парке им. Революции развлечение по душе смогут найти и дети, и взрослые. На сцене проведут занятие по акробатическому рок-н-роллу. Рядом с колесом обозрения покажут детскую анимационную программу по мотивам игры World of Tanks. Кроме того, все желающие смогут сфотографироваться с автоботами — героями фильмов «Трансформеры».
Где: парк им. Революции, Театральный проспект.
Когда: с 18:00.
Вход свободный.
Суббота, 28 июля
Первый матч ФК «Ростов» в новом сезоне РФПЛ (0+)
Предыдущие три игры ФК «Ростов» на новом домашнем стадионе закончились победой желто-синих. Будем надеяться, что в первом матче ростовчан в новом сезоне РФПЛ удача не изменит нашей команде. Соперником станет «Ахмат» из Грозного.
Где: стадион «Ростов Арена», улица Левобережная.
Когда: 21:30.
Стоимость: от 150 рублей. Дети до 13 лет могут получить бесплатное место при предъявлении паспорта гражданина РФ, в котором вписаны данные о ребенке.
Воскресенье, 29 июля
Фотосессия с котиками (0+)
Котики и енот Шерлок с удовольствием сфотографируются с посетителями котокафе
Всех желающих получить волшебные снимки и пообщаться с котиками, енотом Шерлоком, хорьком Джонни и кроликом Пряником приглашают на фотосессию в котокафе. Проводить ее будет профессиональный фотограф.
Где: котокафе «Котэдж», пер. Сальский, 86/94.
Когда: с 12:00 до 16:00.
Стоимость: оплата по тарифу (250 рублей — первый час, далее 3 рубля/минута) + 100 рублей.
Фестиваль собак «Дай лапу» (0+)
Фестиваль собак пройдет рядом с ТЦ «Мега»
Жителей и гостей Ростова вместе с их четвероногими любимцами приглашают на фестиваль собак в ТЦ «Мега». В программе — парад с участием корги, биглей, лекции об уходе за питомцами и соревнования по аджилити — прохождению трассы с препятствиями.
Где: Аксайский проспект, 23.
Когда: 18:00.
Вход свободный.
Кинотеатр под открытым небом в парке им. Горького (0+)
В киноклубе под открытым небом в парке им. Горького регулярно проходит показ шедевров советского и зарубежного кино. В воскресенье зрители смогут посмотреть фильм «Пацаны» (режиссер Д. Асанова, 1983 г.). Картина расскажет о 15-летнем мальчике — воришке, которому угрожает тюремный срок. По сути, мальчик стал жертвой неблагополучной среды. За него вступается главный герой, свидетель на суде — в миру начальник трудового лагеря.
Где: летний театр в парке им. Горького на Большой Садовой.
Когда: 20:30.
Вход свободный.
Понедельник, 30 июля
Лекция «Время как четвертое измерение» (0+)
О том, как устроена пустота, чем она отличается от вакуума физиков и может ли мир снова превратиться в ничто — обо всем этом гостям расскажут в понедельник на проекте «Вселенная как она есть». Лекцию проведут руководитель гранта в области физики фундаментальных взаимодействий Дмитрий Власенко и магистр радиофизики Евгений Кравец.
Где: «Циферблат», Соколова, 46.
Когда: 19:00.
Стоимость: 3 рубля/минута.
Вторник, 31 июля
English Talk Show (0+)
Хотите попрактиковаться в разговорном английском? Добро пожаловать!
English Talk Show — это дискуссионный клуб на английском языке. Для участия необходимо понимание основ английской грамматики, желание слушать и разговаривать. Встречи проходят каждый вторник, на них обсуждают 4–5 тем, которые не всегда обсудишь в языковой школе.
Где: «Циферблат», Соколова, 46.
Когда: 19:30.
Стоимость: 3 рубля/минута.
Среда, 1 августа
Открытый кинотеатр в публичной библиотеке (16+)
В августе в Публичной библиотеке будет работать открытый кинотеатр «Время романтических историй». В среду на экране покажут триллер «Охотник».
В центре сюжета артин — охотник-одиночка. У него нет друзей и семьи. В поисках легкого заработка по контракту с загадочной биотехнологической компанией он отправляется в дикие земли Тасмании. Его задача — отыскать и убить последнего австралийского тигра, который уже несколько лет считается полностью истребленным. Прибыв на место, Мартин селится у Люси — странной и одинокой красивой женщины, которая скорбит по мужу, исчезнувшему в тасманской глуши при крайне загадочных обстоятельствах.
Где: ДГПБ, ул. Пушкинская 175а.
Когда: 17:00.
Вход свободный.
Четверг, 2 августа
Кинопремьеры четверга
«Кристофер Робин» (6+)
Повзрослевший Кристофер снова встретится со старым другом
В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.
«Между рядами» (16+)
Кристиан — новичок в дружной семье огромного супермаркета. В мире бесконечных стеллажей Кристиан встречает Марион из отдела сладостей. Между ними пробегает искра, а кофейный автомат превращается в место для робких встреч. Однако Марион замужем, а Кристиан слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг.