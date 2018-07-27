Матч ФК «Ростов», фотосессия с котиками, кинотеатр под открытым небом: семь вечеров в Ростове

Первый матч ФК «Ростов» в новом сезоне пройдет 28 июля

На этой неделе ростовчане и гости города смогут посетить фестиваль собак и сходить на фотосессию с кошками и енотом. Кроме того, в городе будут работать две площадки, где можно бесплатно посмотреть хорошее кино. Подробнее — в афише.

Пятница, 27 июля

Пятничная вечеринка в парке им. Революции (0+)

Вечер пятницы обещает быть интересным

В пятницу в парке им. Революции развлечение по душе смогут найти и дети, и взрослые. На сцене проведут занятие по акробатическому рок-н-роллу. Рядом с колесом обозрения покажут детскую анимационную программу по мотивам игры World of Tanks. Кроме того, все желающие смогут сфотографироваться с автоботами — героями фильмов «Трансформеры».

Где: парк им. Революции, Театральный проспект.

Когда: с 18:00.

Вход свободный.

Суббота, 28 июля

Первый матч ФК «Ростов» в новом сезоне РФПЛ (0+)

Предыдущие три игры ФК «Ростов» на новом домашнем стадионе закончились победой желто-синих. Будем надеяться, что в первом матче ростовчан в новом сезоне РФПЛ удача не изменит нашей команде. Соперником станет «Ахмат» из Грозного

Где: стадион «Ростов Арена», улица Левобережная.

Когда: 21:30.

Стоимость: от 150 рублей. Дети до 13 лет могут получить бесплатное место при предъявлении паспорта гражданина РФ , в котором вписаны данные о ребенке.

Воскресенье, 29 июля

Фотосессия с котиками (0+)

Котики и енот Шерлок с удовольствием сфотографируются с посетителями котокафе

Всех желающих получить волшебные снимки и пообщаться с котиками, енотом Шерлоком, хорьком Джонни и кроликом Пряником приглашают на фотосессию в котокафе. Проводить ее будет профессиональный фотограф.

Где: котокафе «Котэдж», пер. Сальский, 86/94.

Когда: с 12:00 до 16:00.

Стоимость: оплата по тарифу (250 рублей — первый час, далее 3 рубля/минута) + 100 рублей.

Фестиваль собак «Дай лапу» (0+)

Фестиваль собак пройдет рядом с ТЦ «Мега»

Жителей и гостей Ростова вместе с их четвероногими любимцами приглашают на фестиваль собак в ТЦ «Мега». В программе — парад с участием корги, биглей, лекции об уходе за питомцами и соревнования по аджилити — прохождению трассы с препятствиями.

Где: Аксайский проспект, 23.

Когда: 18:00.

Вход свободный.

Кинотеатр под открытым небом в парке им. Горького (0+)

В киноклубе под открытым небом в парке им. Горького регулярно проходит показ шедевров советского и зарубежного кино. В воскресенье зрители смогут посмотреть фильм «Пацаны» (режиссер Д. Асанова, 1983 г.). Картина расскажет о 15-летнем мальчике — воришке, которому угрожает тюремный срок. По сути, мальчик стал жертвой неблагополучной среды. За него вступается главный герой, свидетель на суде — в миру начальник трудового лагеря.

Где: летний театр в парке им. Горького на Большой Садовой.

Когда: 20:30.

Вход свободный.

Понедельник, 30 июля

Лекция «Время как четвертое измерение» (0+)

О том, как устроена пустота, чем она отличается от вакуума физиков и может ли мир снова превратиться в ничто — обо всем этом гостям расскажут в понедельник на проекте «Вселенная как она есть». Лекцию проведут руководитель гранта в области физики фундаментальных взаимодействий Дмитрий Власенко и магистр радиофизики Евгений Кравец.

Где: «Циферблат», Соколова, 46.

Когда: 19:00.

Стоимость: 3 рубля/минута.

Вторник, 31 июля

English Talk Show (0+)

Хотите попрактиковаться в разговорном английском? Добро пожаловать!

English Talk Show — это дискуссионный клуб на английском языке. Для участия необходимо понимание основ английской грамматики, желание слушать и разговаривать. Встречи проходят каждый вторник, на них обсуждают 4–5 тем, которые не всегда обсудишь в языковой школе.

Где: «Циферблат», Соколова, 46.

Когда: 19:30.

Стоимость: 3 рубля/минута.

Среда, 1 августа

Открытый кинотеатр в публичной библиотеке (16+)

В августе в Публичной библиотеке будет работать открытый кинотеатр «Время романтических историй». В среду на экране покажут триллер «Охотник».

В центре сюжета артин — охотник-одиночка. У него нет друзей и семьи. В поисках легкого заработка по контракту с загадочной биотехнологической компанией он отправляется в дикие земли Тасмании. Его задача — отыскать и убить последнего австралийского тигра, который уже несколько лет считается полностью истребленным. Прибыв на место, Мартин селится у Люси — странной и одинокой красивой женщины, которая скорбит по мужу, исчезнувшему в тасманской глуши при крайне загадочных обстоятельствах.

Где: ДГПБ, ул. Пушкинская 175а.

Когда: 17:00.

Вход свободный.

Четверг, 2 августа

Кинопремьеры четверга

Повзрослевший Кристофер снова встретится со старым другом

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

«Между рядами» (16+)

Кристиан — новичок в дружной семье огромного супермаркета. В мире бесконечных стеллажей Кристиан встречает Марион из отдела сладостей. Между ними пробегает искра, а кофейный автомат превращается в место для робких встреч. Однако Марион замужем, а Кристиан слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг.