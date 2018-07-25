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63-летняя Ирина Хакамада пустилась в пляс
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63-летняя Ирина Хакамада пустилась в пляс 

WDay.ru 47 минут назад
Фото: WDay.ru
Всем бы такую фигуру и энергию в ее возрасте!
Телеведущая и политик старается не выпадать из поля зрения своих подписчиков в Instagram. Она не перестает удивлять своей бешенной энергией и бездонной жизненной силой. На днях Хакамада выложила видео, которое приятно удивило и повеселило поклонников. Ирина показала, что начинает свой день с активных танцев под зажигательные треки. «Закачка энергии. Приветствую! Доброго дня!», — подписала звезда под постом.
Фолловеры сразу же откликнулись на столь воодушевляющее видео.
«Ирина восхищаюсь Вами! Супер!», «Могу вечно смотреть на ваш танец. Какая вы классная!», «Уважаю Вас! Начала танцевать, как Вы! Чувствую себя прекрасно», — пишут пользователи.
Закачка энергии:)) Приветствую!) Доброго дня!) https://www.mixcloud.com/gleb-bykovskykh/bykox-57stay/— Музыка
Публикация от Ирина Хакамада (@irina_hakamada)
20 Июл 2018 в 11:29 PDT  63-летняя Хакамада находится в отличной физической форме. В одной из своих книг она рассказала, что сохраняет свою фигуру подтянутой, благодаря спорту. Звезда старается не менее трех раз в неделю заниматься пилатесом и при возможности делать силовые и кардио упражнения. И, конечно, же она, как человек, ведущий ЗОЖ, следит за своим питанием. На завтрак у нее углеводы или белок. В течение дня Ирина старается поддерживаться свой водный баланс (вода и зеленый чай. — прим. Ред.), а ужинает белками. После 19.00 она вообще не ест. Правда иногда может воспользовать перекусом, например, рыбой. Также Хакамада не советует вечером есть салат, который еще больше разжигает аппетит.
Ирина Хакамада о счастье и карьере. Только для женщин
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