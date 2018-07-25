В Саратовской области ищут мужчину в камуфляжном костюме

Саратовской области ведутся поиски 39-летнего Александра Шамова из села Алексеевка, Базарно-Карабулакского района. Мужчина пропал 12 июля 2018 года и с тех пор о месте его нахождения неизвестно. Информация об этом появилась в группе «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте».

ПРИМЕТЫ: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза серо-голубые.

БЫЛ ОДЕТ: серая майка, камуфляжный костюм, синие резиновые шлепки.

Всем кто, что-либо знает о пропавшем, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.