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В Саратовской области ищут мужчину в камуфляжном костюме
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В Саратовской области ищут мужчину в камуфляжном костюме 

САРАТОВ24 51 минуту назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратовской области ведутся поиски 39-летнего Александра Шамова из села Алексеевка, Базарно-Карабулакского района. Мужчина пропал 12 июля 2018 года и с тех пор о месте его нахождения неизвестно. Информация об этом появилась в группе «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте».
ПРИМЕТЫ: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза серо-голубые.
БЫЛ ОДЕТ: серая майка, камуфляжный костюм, синие резиновые шлепки.
Всем кто, что-либо знает о пропавшем, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.
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