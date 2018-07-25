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В Свердловской области телеканал объявил о закрытии из-за отсутствия финансирования США
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В Свердловской области телеканал объявил о закрытии из-за отсутствия финансирования США 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Свердловской области местный интернет-провайдер «Интерра» закрыл свой проект — частный телеканал «Интерра ТВ», [передает] (https://ura.news/news/1052344106) URA.RU со ссылкой на источники.
«Мы действительно закрываемся, потому что прекратилось американское финансирование. Мы получали гранты из США, которые позволяли нам работать. Одно время деньги поступали в безналичной форме, а последний год приезжал курьер с конвертом. Но сейчас средства перестали поступать, видимо у американцев поменялись приоритеты», — подтвердил информацию гендиректор «Интерры ТВ» Виталий Листраткин.
В среду, 25 июля, в 18:00 будет последний телевыпуск, затем штат канала будет распущен со всеми выплатами. Телеканал был основан пять лет назад на базе онлайн-портала «Первоуральск.Ру».
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