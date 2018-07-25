В ЛДПР предложили выделить эфирное время для рекламы социального предпринимательства

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил выделить определенный процент рекламного времени на телевидении для распространения информации о социальном предпринимательстве. Об этом он сообщил на заседании Госдумы в ходе обсуждения вопроса об увеличении лимита продолжительности рекламы на телевидении.

«Где в законе прописано, чтобы определенный процент эфирного рекламного времени давался социальному предпринимательству? Абсолютно ничего. Мы надеемся, что в ближайшее время все-таки социальной рекламе, рекламе нашего будущего, рекламе, где будет говориться о том, чтобы производили и покупали товары нашего, российского производства будет уделено больше внимания», — заявил В. Власов.

Закон, согласно которому установленный лимит продолжительности рекламы в часовой телепрограмме увеличивается с 15% до 20%, то есть с девяти до 12 минут, был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении сразу по результатам обсуждения.