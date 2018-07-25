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Памфилова обвинила избирательную систему Петербурга в зависимости от властей
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Памфилова обвинила избирательную систему Петербурга в зависимости от властей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что избирательные комиссии Санкт-Петербурга находятся в зависимости от местных чиновников и депутатов, а городской избирком не контролирует эти комиссии в полной мере.
В основном, по ее словам, претензии к избиркому Петербурга касаются муниципальных выборов. «Особенно это касается муниципальных выборов — там вообще полное безобразие, там есть какая-то параллельная система контроля. Каждый начальник местного околотка в большей степени влияет на комиссии, чем городская избирательная комиссия», — сказала Памфилова в среду на заседании.
Она добавила, что «УИКи формируются таким образом, что экономически зависят от местных начальников, депутатов». «По целому ряду аспектов [наблюдается] неблаговидная роль представителей законодательного собрания, максимальные претензии у нас есть к замгубернатору [Константину] Серову по этому поводу тоже», — отметила глава ЦИК.
Она подчеркнула, что «основная проблема — то, что должным образом комиссия не контролирует нижестоящие избирательные комиссии в полной мере».
ЦИК на заседании в среду предложила избиркому Санкт-Петербурга избрать председателем недавно назначенного членом комиссии Виктора Миненко, который ранее занимал пост главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу аппарата уполномоченного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. При этом ряд членов петербургского избиркома написали обращение председателю ЦИК с предложением провести предварительные консультации относительно предстоящего голосования по кандидатуре председателя городской избирательной комиссии.
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