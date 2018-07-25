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Порт Шахтерск (Сахалин) впервые примет под обработку балкер-стотысячник
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Порт Шахтерск (Сахалин) впервые примет под обработку балкер-стотысячник 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Исполнительный директор порта Юрий Гвоздиков сообщил о том, что в ближайшие месяцы в Шахтерске под погрузку встанет судно, которое примет на борт 100 тыс. т угля — в два раза больше, чем привычные здесь 50-тонные балкеры. Суда-«стотысячники» для перевозки угольной продукции на Сахалине раньше не использовались.
ООО «Угольный морской порт Шахтерск» активно работает с крупнейшим на острове разрезом Солнцевское. В 2017-м там добыто 4 млн т угля, план на этот год — 8 млн Столько же его будет отгружено через терминал в Шахтерске.
Обработка крупнотоннажных сухогрузов станет возможна за счет обновления портовой инфраструктуры, перегрузочного оборудования и развития рейдового флота. В настоящее время реализуется проект строительства магистрального конвейера по доставке угля от Солнцевского угольного разреза к морскому терминалу. Его протяженность составит порядка 28 км. Проект реализуется с использованием режима свободного порта.
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