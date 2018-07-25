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Глава комитета разведки сената США: были «веские причины» для слежки за Пейджем
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Глава комитета разведки сената США: были «веские причины» для слежки за Пейджем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил, что у судебных органов были «веские причины» для того, чтобы утвердить запрос службы внешней разведки о слежке за бывшим советником президента США Дональда Трампа Картером Пейджем. Об этом он рассказал американскому телеканалу CNN.
По мнению Берра, были соответствующие причины для слежки в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) за Пейджем, которого ФБР считало «объектом вербовки» России. Тем не менее, Берр не пояснил, какие именно причины имеет в виду.
Его позиция расходится с мнением председателя комитета по делам разведки палаты представителей США Девином Ньюнсом, отмечает CNN. На прошлой неделе министерство юстиции США рассекретило запрос о слежке за Пейджем. В многостраничных документах говорится о том, что сотрудники разведки полагали, что Пейдж, возможно, был завербован российским правительством и нацелен на реализацию каких-либо действий по вмешательству в президентские выборы в США, поясняет CNN.
Республиканцы в палате представителей США уверены, что эти материалы доказывают существование политической предвзятости в министерстве юстиции и ФБР.
Ранее комитет по разведке сената США признал факт сговора между Россией и кампанией Трампа.
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