Топ-5 самых скандальных промпредприятий Самарской области за полугодие

Последнее место в этой подборке поделили между собой компании, которых жители Тольятти на протяжении нескольких месяцев обвиняли в загрязнении воздуха. Горожане неоднократно жаловались на неприятный запах и возникающий над городом смог. Как утверждают экологи, 70% загрязнений атмосферы связаны с работой не предприятий, а автотранспорта, что особенно актуально для автомобильной столицы России . Кроме того, экологическую обстановку в Тольятти ухудшают оставшиеся от ранее работающих промышленных гигантов отходы производства. Например, завода «Фосфор» — некогда крупнейшего предприятия СССР. И все же жители автограда уверены: основными источниками загрязнения являются действующие комбинаты. На многочисленные жалобы людей в июне отреагировали органы прокуратуры Роспотребнадзора и активисты ОНФ.

Напомним, в марте этого года прокурор Тольятти Альберт Москалев назвал компании, ответственные за выброс аммиака на территории городского округа в прошлом году. Три компании — «КуйбышевАзот», «СИБУР Тольятти» и «АКОМ-инвест» — получили штрафы от 80 тыс. до 250 тыс. рублей. Кроме того, на объектах фиксировались и превышения предельно допустимой концентрации других вредных веществ. Как утверждали представители трех компаний, свои выводы они сделали и усилили контроль производства.

4. ГК «ЭкоВоз»

В минувшем полугодии на фоне «мусорных» протестов в Подмосковье с новой силой разгорелся скандал вокруг инвестиционного проекта «ЭкоВоза». Третий год в Ставропольском районе Самарской области ищут пристанище для межмуниципального комплекса обращения с отходами полного цикла. За это время интересанты перебрали несколько мест под строительство. Первый вариант не устроил руководство «Тольяттиазота» , в санитарно-защитную зону которого попадал участок размером 108 га. Возможное соседство с мусорным полигоном в довесок к химкомбинату не нравилось и жителям близлежащих населенных пунктов — Поволжского, Васильевки и Зеленовки. Затем предпринимали попытку освоить участок возле села Узюково. Здесь проект также встретил неодобрение местных жителей. На третий раз подыскали территорию возле той же Васильевки — и вновь волна протестов.

Жители боятся, что мусороперерабатывающий комплекс обернется для района очередной гигантской свалкой. Незадолго до мартовских выборов главы государства к ним присоединилась кандидат в президенты Ксения Собчак . Глава «ЭкоВоза», депутат губдумы Денис Волков ответил ей публичным письмом. По словам бизнесмена, «Экотехнопарк» предназначен именно для переработки мусора и получения готовой продукции из вторсырья, что сократит процент захоронения отходов и улучшит экологическую обстановку под Тольятти. Недовольства масс Волков объяснил информационной войной, которую ведут против «ЭкоВоза» — основного игрока региона на рынке вывоза и утилизации ТКО — конкуренты, владельцы мусорных полигонов.

Чем больше предприятие, тем больше вокруг него скандалов. Это утверждение относится и к автогиганту. На фоне неприятных нюансов, связанных с продукцией завода, главным источником скандалов для предприятия остается кадровый вопрос. Год назад Тольятти всколыхнуло сообщение полпреда в ПФО Михаила Бабича о предстоящем сокращении 8 тысяч сотрудников завода, а это почти 20% персонала. Президент ПАО «АвтоВАЗ» Николя Мор и остальное руководство тогда открестились от этого заявления. Вместо него появилась информации о сокращении 740 рабочих из непроизводственной сферы.

В феврале на заводе издали приказ о сокращении численности персонала. После чего начались массовые вручения сотрудникам уведомлений о предстоящем увольнении. Независимый профсоюз «Молот» объявил, что сокращения проводятся незаконно, а истинный масштаб «оптимизации численности» замалчивается. Из информации общественников следует, что уведомления получили от 3,5 до 5 тыс. человек, а возможно, и больше. В службу занятости, по их словам, поступило лишь письмо о намерении сократить 740 человек без фамилий. Этим письмом руководство, как предположили в профсоюзе, давило на заводчан в индивидуальном порядке. В результате кто-то уволился по собственному желанию, согласившись на пособие, а кто-то ушел на пенсию. В цехах начался недобор кадров. Количество рабочих часов и обязанностей у оставшихся сотрудников увеличилось, как увеличились и нарушения техники безопасности.

К слову, в конце июля на АвтоВАЗе завершится производство Lada Priora. Как отмечают специалисты, вместе с уходом морально устаревшей модели с конвейера могут последовать новые сокращения.

Сокращения персонала в этом году проходили и на ракетно-строительном предприятии. Однако скандалом общероссийского масштаба обернулось возбуждение уголовного дела по злоупотреблению полномочиями в отношении гендиректора «Прогресса» Александра Кирилина . 16 февраля его отстранили от занимаемой должности. По версии следствия, с ноября 2012 по декабрь 2016 года руководство РКЦ заключило с ООО «Союзобщемашимпор» договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости. В адрес общества оплачено 11,78 млн евро, а для выполнения обязательств по договору ООО затратило 9,79 млн евро. Контрагент получил прибыль в размере более 2 млн евро, которая могла остаться в собственности РКЦ в случае самостоятельной закупки пресса без посредника. Это четвертое уголовное дело в отношении топ-менеджмента «Прогресса» за последние два года.

Отстранение от должности Кирилина породило разговоры о переделе рынка космической промышленности. Местные СМИ предположили, что в свете удаления ключевой управленческой фигуры центр принятия решений перекинут в Москву. Самара же при этом потеряет статус столицы космического ракетостроения. Прошел слух, что с момента начала преследования гендиректора на предприятии обсуждается вопрос присоединения «Прогресса» к ФГУП « ГКНПЦ им М. В. Хруничева». В 2012–2013 годах возможность такого присоединения рассматривалась совместно с областной администрацией. 20 февраля прибывший в Самару глава Роскосмоса Игорь Комаров развеял эти домыслы. 26 июня врио генерального директора АО «РКЦ „Прогресс“» назначили Дмитрия Баранова

1. ПАО «Тольяттиазот»

«Золото» в топе самых скандальных предприятий Самарской области по праву достается ТоАЗу. Новости последних лет о химкомбинате были преимущественно связаны с уголовным делом в отношении основных собственников и попытками установления контроля над заводом со стороны миноритариев. Так, год для крупнейшего в России производителя аммиака начался с истории об инсценировке серии терактов. В автограде сотрудники ФСБ задержали бывших работников службы безопасности комбината, которые вместе с подельниками предположительно пытались скомпрометировать действующих менеджеров ТоАЗа. В квартирах сообщников помимо оружия и взрывчатки оперативники нашли документы, из которых следовало, что адвокатскую поддержку потенциальные получатели оружия могут найти по адресу, совпадавшему с адресом компании «МСА-Строй». Офис этой фирмы расположен на территории «Тольяттиазота». Туда злоумышленники также подбросили сумку с гранатометом, боеприпасами и экстремистской литературой, пытаясь привезти силовиков на предприятие. Находка тайника и последующие обвинения в связях с международными террористами должны были пошатнуть позиции руководства комбината.

Вскоре эта история забылась, но в конце марта в Комсомольском районном суде Тольятти стартовал громкий судебный процесс по делу руководства «Тольяттиазота» и швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG. По версии следствия, собственники предприятия Владимир и Сергей Махлаи, а также экс-гендиректор завода Евгений Королев в 2008–2011 годах продали 5,5 млн тонн аммиака и 1,8 млн тонн карбамида по заниженной стоимости аффилированным им лицам — владельцу и директору офшора Андреасу Циви и Беату Рупрехту-Ведемайеру, которые затем реализовали продукцию по рыночным ценам в других государствах. Выручку от сделки мажоритарии присвоили себе, не поделившись с другими акционерами компании.

Также руководство ТоАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из акционерного общества — в первую очередь оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. За несколько миллионов рублей Махлаи втайне реализовали активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей аффилированному им ООО «Томет». Суммарный ущерб от действий руководства ТоАЗа, по оценкам следствия, — около 85 млрд рублей.

Уголовное дело рассматривается в отсутствии обвиняемых, которые скрываются за границей. А их защитники утверждают, что судебный процесс проходит по заказу владельца ОКХ «Уралхим» Дмитрия Мазепина . В середине 2000-х его компания приобрела 10% акций ТоАЗа. Представителей «Уралхима» и другого миноритарного акционера «Тольяттиазота» Евгения Седыкина, который тоже выступает по делу потерпевшим, не раз обвиняли в попытках рейдерского захвата комбината.

Фото: pixabay.com, vk.com / toaz_official, vk.com / lada, toaz.ru, samspace.ru