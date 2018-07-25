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Шейхи Мохаммед бин Рашид и Мохаммед бин Зайд открыли парк Warner Bros. World™ Abu Dhabi
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Шейхи Мохаммед бин Рашид и Мохаммед бин Зайд открыли парк Warner Bros. World™ Abu Dhabi 

ТАСС 1 час назад
АБУ-ДАБИ, ОАЭ, July 24, 2018/PRNewswire/ —
Новый тематический парк на острове Яс — Warner Bros. World Abu Dhabi, — открывает свои двери публике 25 июля 2018 года
Парк с бюджетом в 1 млрд долл. США создан компанией Miral, лидером в сфере развлекательных комплексов Абу-Даби, в партнерстве с Warner Bros. Entertainment и прекрасно дополняет другие достопримечательности и аттракционы острова Яс.
На территории комплекса площадью 1,65 млн кв. футов (153 тыс. кв. м), разбитой на шесть тематических зон, представлены 29 суперсовременных аттракционов, интерактивные локации для всей семьи и уникальные живые развлекательные шоу.
Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Его высочество шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Объединённых Арабских Эмиратов Его высочество шейх Мухаммад бен Зайд Аль Нахайян вчера торжественно открыли Warner Bros. World™ Abu Dhabi — первый в мире крытый тематический парк Warner Bros., созданный ведущим застройщиком развлекательных комплексов Абу-Даби компанией Miral в партнерстве с Warner Bros. Entertainment. Общий размер инвестиций в строительство парка составил 1 млрд долл. США.
Чтобы ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом, перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8373051-warner-bros-world-inauguration-yas-island/
Их высочества приняли участие в официальной церемонии открытия комплекса, состоявшейся на территории Warner Bros. Plaza в Warner Bros. World Abu Dhabi. Программа церемонии включала первый просмотр в кинотеатре Warner Bros. Cinema Spectacular — увлекательном кинематографическом центре, где собрана уникальная библиотека фильмов Warner Bros. Гостей мероприятия также ждал ряд праздничных активностей с участием популярных персонажей-обитателей парка.
В завершение церемонии на сцену в сопровождении легендарных героев DC и Warner Bros. Animation вышли шейх Зайд бин Ахмед бин Зайд аль Нахайян, шейх Саиф и шейх Ахмед бин Хамед бин Зайд аль Нахайян, которые нажатием на символическую кнопку возвестили об официальном открытии горячо ожидаемого тематического парка, который непременно привлечет внимание тысяч гостей — как местных жителей, так и туристов всех возрастов.
По окончании церемонии Его высочество шейх Мохаммед бин Рашид и Его высочество шейх Мохамед бин Зайд совершили экскурсию по парку, публичное открытие которого запланировано на 25 июля. Warner Bros. World Abu Dhabi является новейшим пополнением во впечатляющей коллекции туристических и развлекательных центров мирового класса на острове Яс. Парк позволит дополнительно укрепить позиции острова как ведущего развлекательного направления Абу-Даби и обеспечить ОАЭ важное место на туристической карте мира.
В ходе экскурсии руководство парка ознакомило высоких гостей с многочисленными элементами шести увлекательных тематических зон. От тщательно подобранного музыкального сопровождения до реалистичных ландшафтов, продуманных до мелочей, — каждая зона парка отличается уникальным дизайном и способна обеспечить гостям настоящее погружение в атмосферу любимых фильмов, комиксов и телесериалов.
Их высочества также узнали о различных этапах строительства комплекса и строжайшем соблюдении международных стандартов качества, гарантирующих здоровье и безопасность гостей парка. Прогуливаясь по парку, шейхи посетили разнообразные аттракционы и заведения комплекса.
«С большой гордостью мы сегодня открываем Warner Bros. World Abu Dhabi на острове Яс. Это знаковый момент для всех нас на пути к укреплению позиций Абу-Даби как ведущего направления для семейного туризма. Я уверен, что появление этого тематического парка в нашем и без того обширном портфеле развлекательных комплексов сделает остров Яс еще более привлекательным для гостей нашего эмирата», — отметил Его высочество Мохамед Халифа аль Мубарак, глава правления Miral.
«Мы рады сотрудничеству с Warner Bros., результатом которого стало создание аттракциона, способного поразить воображение и увлечь не только юных гостей, но и всех людей, молодых сердцем», — добавил он.
Новый парк, открывающий своим гостям целый мир веселья и приключений, переносит посетителей в шесть тематических зон — DC Metropolis и Gotham City, а также Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch и Warner Bros. Plaza. Комплекс с 29 суперсовременными аттракционами, интерактивными локациями для всей семьи и уникальными живыми развлекательными представлениями предлагает гостям потрясающий спектр тематических удовольствий. Кроме того, посетителей парка ждут разнообразные кафе, рестораны и заведения быстрого питания, оформленные в стиле любимых персонажей, а также дизайнерские магазины со знаменитой сувенирной продукцией Warner Bros., некоторые позиции из ассортимента которой были созданы специально для этого парка.
«За плечами Warner Bros. — почти 100 лет опыта в создании и распространении высококачественного развлекательного контента среди мировой аудитории, и этот комплекс мирового класса с большим размахом продолжает нашу традицию, — прокомментировал глава правления и генеральный директор Warner Bros. Кевин Тсюджихара. — Warner Bros. World Abu Dhabi в буквальном смысле оживляет наших популярнейших персонажей и предоставляет их поклонникам уникальную возможность погрузиться в увлекательный мир интерактивных развлечений. Лучших партнеров в создании этого парка, чем наши коллеги из Miral, нельзя и пожелать, и мы с нетерпением ждем возможности продолжить наше сотрудничество».
Гостей тематического парка ждет встреча с излюбленными супергероями DC — Бэтменом, Супермэном, Чудо-женщиной, а также с популярнейшими анимационными персонажами Lonney Tones и Hanna-Barbera — Томом и Джерри, Скуби-Ду и Флинтстоунами. Все они оживут на глазах посетителей, благодаря сверхсовременным технологиям, создающим самую реалистичную среду и дарящим поистине незабываемые впечатления.
Первой гостей комплекса встречает Warner Bros. Plaza, где они могут побродить по улочкам квартала в стиле ар деко, откуда пути ведут во все тематические зоны Warner Bros. World Abu Dhabi. На фоне сверкающего городского ландшафта в зоне Metropolis посетили парка смогут вдоволь насладиться героизмом и оптимизмом Лиги справедливости, членами которой являются Чудо-женщина, Зеленый фонарь и Флэш. Их ждут темные переулки Gotham City, где сеют хаос такие изобретательные злодеи, как Джокер и Харли Куин, но и им не устоять перед силой и проворством Бэтмена. Резким контрастом к «городу грехов» служат голубые небеса и пушистые белые облачка в зоне Cartoon Junction, где обитают любимые всеми с детства персонажи. Оставив яркие мультяшные домики позади, гости парка попадают в холмистую местность Dynamite Gulch со взрывной анимацией и безумными выходками здешних героев. И, наконец, Bedrock переносит посетителей в современный каменный век, где обитают милейшие семейства пещерных людей — Флинтстоуны и Рабблы.
Warner Bros. World Abu Dhabi пополняет имеющейся на острове Яс широкий спектр развлечений, включая Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi и CLYMB, открытие которого ожидается в самом скором времени. Их отлично дополняют: Yas Marina Circuit — одна из самых технологически современных трасс Formula 1® в мире; Yas Marina — колоритный комплекс кафе, ресторанов, фитнес-центров и заведений для отдыха; Yas Mall — самый большой в Абу-Даби торговый центр с 400 магазинами; Yas Beach; и Yas Links Abu Dhabi — поле для гольфа, занимающее 46-е место в мире, а также семь высококлассных отелей в диапазоне от 3 до 5 звезд.
Приобрести билеты и узнать больше о Warner Bros. World Abu Dhabi можно на веб-сайте http://www.wbworld.com. Присоединяйтесь к обсуждению в социальных сетях с хэштэгом #WBWorld.
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