Михаил Ведерников разделил 54-62 места в свежем «Индексе власти» от «Петербургской политики» 

Фонд «Петербургская политика» представил релиз «Индекса власти» на июль: слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, стали профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников разделил 54-62 места: соседями Ведерникова по таблице стали главы Адыгеи и Коми Марат Кумпилов и Сергей Гапликов, губернатор Курганской области Алексей Кокорин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и другие. Возглавили рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов соответственно. Отметим, что в рейтинге кураторов внутренней политики в регионах вице-губернатор Псковской области Николай Цветков разделил 36-50 места. В рейтинге политических экспертов и консультантов 78-85 места разделил директор исследовательских программ экспертной группы «PieR» Александр Серавин, работающий на губернаторских выборах в Псковской области. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».