Военное имущество пустят в гражданский оборот 

Муниципалитеты, регионы и города федерального значения смогут получать военное имущество и пускать его в гражданский оборот. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Авторами законодательной инициативы выступили член Совфеда Виктор Озеров и депутат ГД Мартин Шаккум. Законопроектом предлагается передать военное недвижимое имущество в муниципальную и региональную собственность, а также в собственность Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
Авторы отмечают, что это позволит вовлечь в хозяйственное использование и гражданский оборот военное недвижимое имущество, переставшее использоваться по военному назначению.
Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, представляя законопроект, подчеркнул, что передача военного имущества будет происходить вместе с передачей земельных участков, где расположена такая техника.
«Вместе с тем новелла подразумевает и установление минимального размера бюджетного трансферта. То есть сумма должна быть не менее той, которая выделялась ранее Минобороны России на один или несколько лет в зависимости от вида передаваемого военного имущества», — сказал он.