Военное имущество пустят в гражданский оборот

Муниципалитеты, регионы и города федерального значения смогут получать военное имущество и пускать его в гражданский оборот. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Авторы отмечают, что это позволит вовлечь в хозяйственное использование и гражданский оборот военное недвижимое имущество, переставшее использоваться по военному назначению.

Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев , представляя законопроект, подчеркнул, что передача военного имущества будет происходить вместе с передачей земельных участков, где расположена такая техника.