День борьбы с гепатитом отметят в поликлинике Восточного Дегунина

В рамках Дня борьбы с гепатитом в субботу, 28 июля, состоится тематическая лекция в поликлинике № 188 Восточного Дегунина. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

«Лекция состоится в рамках акции Департамента здравоохранения города Москвы , приуроченной ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Тема лекции — противовирусная терапия парентеральных вирусных гепатитов. Проведет ее ответственный врач-инфекционист консультативно-диагностического центра № 6 Людмила Горелова . Она также сможет ответить на все вопросы, которые появятся у участников», — говорится в сообщении.

Время проведения лекции — с 13.30 до 14.30. Адрес учреждения: улица Дубнинская, дом 40, корпус 2. (мю)