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Для «Омскоблавтотранса» покупают автобусы на газе
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Для «Омскоблавтотранса» покупают автобусы на газе 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Новые транспортные средства малой вместимости позволят основному омскому сельскому перевозчику экономить на топливе. Автобусный парк АО «Омскоблавтотранс» с начала 2018 года пополнится на 15 автобусов малого класса, работающих на природном газе. До конца года планируется приобрести еще 10 автобусов марки «ВСА 3033-020-97».
— Использование природного газа позволит сократить затраты на топливо и снизить нагрузку на экологию, — отметили в региональном минпроме.
Автобусы будут обслуживать маршруты пригородного сообщения: № 214 «ТК „Триумф“ — Сургутская база (СНТ „Здоровье“, СНТ „Яблонька“)», № 124 «ТК „Триумф“ — с. Морозовка (Юго-Восточное кладбище)», № 336 «ТК „Триумф“ — Харино».
Отметим, на начало лета задолженность АО «Омскоблавтотранс» составляла 250 млн руб., причем просроченная — 40 млн руб. Перевод автобусного парка на газ, как тогда заявлял руководитель департамента транспорта, строительства, транспортных объектов и гидротехнических сооружений Минпрома Алексей Лазуткин, позволил бы сэкономить затраты предприятия на 4%. Другими вариантами оптимизации затрат называют сохранение в государственной собственности автовокзалов и автостанций, перевод маршрутов на регулируемые тарифы, сокращение штатной численности, легализацию бизнеса частных перевозчиков.
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