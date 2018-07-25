Для «Омскоблавтотранса» покупают автобусы на газе

Новые транспортные средства малой вместимости позволят основному омскому сельскому перевозчику экономить на топливе. Автобусный парк АО «Омскоблавтотранс» с начала 2018 года пополнится на 15 автобусов малого класса, работающих на природном газе. До конца года планируется приобрести еще 10 автобусов марки «ВСА 3033-020-97».

— Использование природного газа позволит сократить затраты на топливо и снизить нагрузку на экологию, — отметили в региональном минпроме

Автобусы будут обслуживать маршруты пригородного сообщения: № 214 «ТК „Триумф“ — Сургутская база (СНТ „Здоровье“, СНТ „Яблонька“)», № 124 «ТК „Триумф“ — с. Морозовка (Юго-Восточное кладбище)», № 336 «ТК „Триумф“ — Харино».