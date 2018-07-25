Бронеавтомобилю «Тигр» добавят противоминной защиты

Военно-промышленная компания завершает действия над разработкой нового поколения бронированных автомобилей «Тигр». Они будут иметь более сильную противоминную защиту и смогут выдержать взрыв силой в два килограмма тротила под днищем.

Новую машину специалисты планируют представить уже в нынешнем году, сообщает ТАСС . Кроме противоминной защиты «Тигру» повысят баллистическую стойкость до 6а класса по ГОСТу. А еще увеличат его грузоподъемность на две тонны.

Предыдущая версия машины — «Тигр-М» имеет бронирование пятого класса и противоминную защиту до 0,6 килограмма тротила. Поэтому, добавляют специалисты Военно-промышленной компании, противоминная стойкость бронеавтомобиля увеличится более чем в три раза, а повышенная грузоподъемность позволит установить на «Тигре» новые модули с тяжелым вооружением.

"Тигр" — многоцелевой автомобиль повышенной проходимости. Он вооружен 30-мм пушкой, пулеметами «Корд» или «Печенег».