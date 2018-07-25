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Бронеавтомобилю «Тигр» добавят противоминной защиты
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Бронеавтомобилю «Тигр» добавят противоминной защиты 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Военно-промышленная компания завершает действия над разработкой нового поколения бронированных автомобилей «Тигр». Они будут иметь более сильную противоминную защиту и смогут выдержать взрыв силой в два килограмма тротила под днищем.
Новую машину специалисты планируют представить уже в нынешнем году, сообщает ТАСС. Кроме противоминной защиты «Тигру» повысят баллистическую стойкость до 6а класса по ГОСТу. А еще увеличат его грузоподъемность на две тонны.
Предыдущая версия машины — «Тигр-М» имеет бронирование пятого класса и противоминную защиту до 0,6 килограмма тротила. Поэтому, добавляют специалисты Военно-промышленной компании, противоминная стойкость бронеавтомобиля увеличится более чем в три раза, а повышенная грузоподъемность позволит установить на «Тигре» новые модули с тяжелым вооружением.
"Тигр" — многоцелевой автомобиль повышенной проходимости. Он вооружен 30-мм пушкой, пулеметами «Корд» или «Печенег».
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