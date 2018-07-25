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«Дом.РФ» подготовит предложение по доработке законодательства в сфере долевого строительства в сентябре
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«Дом.РФ» подготовит предложение по доработке законодательства в сфере долевого строительства в сентябре 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Дом.РФ» предложил наделить контролирующие долевое строительство органы возможностью более широкого доступа к финансовым операциям застройщиков. Об этом на всероссийском совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве» сообщил генеральный директор АО «Дом.РФ» Александр Плутник.
«Надо создать правовую возможность для контролирующих органов более глубоко погружаться при необходимости — эту необходимость тоже нужно описать — в финансовые операции застройщиков. Сейчас такой возможности ни у кого нет — это пробел, это, возможно, тот момент, на который необходимо обратить внимание, мы соответствующее предложение предоставим в сентябре, чтобы можно было доработать вступивший в силу закон», — сказал А. Плутник.
АО «Дом.РФ» основано в 1997 г. (ранее — АИЖК). 100% акций принадлежит государству в лице Росимущества. В 2015 г. на базе «Дом.РФ» создан Единый институт развития в жилищной сфере.
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