«Дом.РФ» подготовит предложение по доработке законодательства в сфере долевого строительства в сентябре

«Дом.РФ» предложил наделить контролирующие долевое строительство органы возможностью более широкого доступа к финансовым операциям застройщиков. Об этом на всероссийском совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве» сообщил генеральный директор АО «Дом.РФ» Александр Плутник

«Надо создать правовую возможность для контролирующих органов более глубоко погружаться при необходимости — эту необходимость тоже нужно описать — в финансовые операции застройщиков. Сейчас такой возможности ни у кого нет — это пробел, это, возможно, тот момент, на который необходимо обратить внимание, мы соответствующее предложение предоставим в сентябре, чтобы можно было доработать вступивший в силу закон», — сказал А. Плутник.