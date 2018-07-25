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Тягачев не попал в список кандидатов в депутаты ростовского заксобрания
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Тягачев не попал в список кандидатов в депутаты ростовского заксобрания 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Действующий сенатор от законодательного собрания Ростовской области Леонид Тягачев не попал в итоговый список кандидатов в депутаты регионального парламента от "Единой России", поскольку не подал документы на участие в праймериз, сообщил РИА Новости представитель ростовского отделения партии.
Тягачев с 2006 года является членом Совета Федерации — представителем от парламента Ростовской области. С учетом поправок в закон, в 2013 году он был избран депутатом законодательного собрания Ростовской области по списку от «Единой России», после чего его вновь выдвинули представителем от парламента региона в Совфеде, и он продолжил работу сенатором.
Полномочия Тягачева в Совете Федерации заканчиваются в сентябре 2018 года с окончанием срока полномочий депутатов законодательного собрания Ростовской области пятого созыва, которые его выдвинули. Список кандидатов на выборы от «Единой России» формируется по итогам праймериз, порядок выдвижения на который добровольный.
Как пояснил РИА Новости представитель ростовского отделения «Единой России», члены партии самостоятельно предоставляли в оргкомитет документы, который в свою очередь принимал решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата на участие в праймериз. После этого состоялось предварительное голосование, определившее список кандидатов в депутаты от партии.
"Тягачев документы (на участие в праймериз) не подавал", — сказал собеседник агентства, уточнив, что в связи с этим и в итоговый список кандидатов в депутаты он не попал.
Получить комментарий Тягачева РИА Новости не удалось. «Я не уполномочена давать такие сведения за Леонида Васильевича… Приглашать его не буду (к телефону), у нас заседание Совета Федерации будет идти целый день. И вся эта неделя — через два дня опять, через день заседания», — сказала его помощник.
В 2001-2010 годах Тягачев занимал пост президента Олимпийского комитета России, в настоящее время является почетным президентом российского олимпийского комитета.
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