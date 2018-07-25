Россияне не скоро начнут привлекать деньги через конвертируемые токены

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Новый способ краудфандинга ICCO (первичное размещение конвертируемых токенов) не скоро дойдет до российского рынка, считают опрошенные агентством «Прайм» эксперты. Для его появления и распространения, в первую очередь, по их мнению, необходимо принятие законодательства по крипторынку в РФ

При ICCO (Initial convertible coin offering) в отличие от ICO (первичное размещение токенов) инвесторы могут конвертировать токены в акции компании спустя определенное время после завершения этапа привлечения средств. Таким образом, компания может не проходить в будущем IPO (публичное размещение акций). При ICO инвесторы не могут конвертировать токены в акции, а имеют право на получение некоторого объема товаров и услуг с этого проекта после его запуска.

Первое в мире ICCO запустила 25 июля мальтийская компания Palladium. Она намерена привлечь 150 миллионов долларов и создать первую регулируемую криптовалютную торговую платформу на Мальте . Платформа будет создана за счет 15% от всех собранных в рамках ICCO средств, ее запуск запланирован на март 2019 года. Оставшиеся средства планируется направить на «приобретение контрольного пакета акций в одном европейском банке» и на стратегические инвестиции в криптовалютные финансовые сервисы и блокчейн-компании. Инвесторы Palladium смогут конвертировать свои токены в акции через три года после ICCO.

СПЕРВА РЕГУЛИРОВАНИЕ

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение «цифровым финансовым активам», относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.

По словам эксперта портала DeCenter.org Юлии Хандожко, ICCO привлекателен для некрупных инвесторов, поскольку позволяет принять участие в аналоге IPO с низким порогом входа. Однако в России ICCO появится лишь после принятия соответствующего законодательства, считает она.

"Ну, а как мы знаем, чтение в принципе могут в Госдуме перенести с лета на осень. И как скоро будут приняты законопроекты, сказать сложно, судя по всему, к концу года. Но ничто не мешает российским компаниям проводить подобные ICCO в зарубежных юрисдикциях. Что касается появления этого понятия во втором чтении, то, по всей видимости, его не ожидается. Там в принципе и так многие моменты упущены, вряд ли как-то существенно все изменится, но об этом лучше спросить в рабочей группе при Госдуме", — отметила она.

Схожее мнение у гендиректора Tokenbox Павла Саласа. «Для российского рынка вопрос достаточно спорный — пока нет разработанного законодательства», — отметил он.

"ICCO является более понятным механизмом инвестирования с точки зрения классических финансовых инструментов. Тем не менее, вряд ли российский регулятор готов будет его принимать вместе с основным пулом законопроектов, находящихся сейчас на обсуждении в Госдуме. Я считаю, что ICCO должен быть той целью, на которую необходимо ориентироваться", — заявил член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финтехнологий и основатель международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Петр Дворянкин

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости , что в законодательстве не планируется устанавливать ограничения на виды привлечения средств, однако термин ICCO добавлять не планируется. В целом, второе чтение пакета законопроектов планируется провести в сентябре, добавил он.

ПО СЛЕДАМ ЗАПАДА

Большинство экспертов полагает, что использовать ICCO в России, скорее всего, начнут после того, как западные компании опробуют этот способ привлечения средств.

"ICCO — это логичный прецедент на рынке ICO. Если в ранней парадигме вещей инвесторы рисковали всем, то в ICO 2.0 большое влияние играет аналитика и нововведения, защищающие интересы инвесторов. Сложно прогнозировать, как скоро подобное появится у нас. Скорее, нужно будет обратить внимание на первый десяток ICCO, чтобы делать выводы", — считает глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

Салас назвал конвертируемый токен следующим шагом развития security токена (инвестиционный токен, который дает владельцу право на реализацию инвестиционных интересов — ред.).

"Сама идея ICO на первоначальном этапе — это своего рода crowdfunding, когда деньги «вливаются» в компанию для ее дальнейшего развития. Компания растет, собирается выходить на IPO, либо провести дополнительный раунд инвестирования…. ICCO — это вполне логическая эволюция любого подобного процесса. Думаю, что скоро все больше и больше компаний будут это делать", — полагает он.