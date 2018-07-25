Юрий Берг: необходимо разработать систему контроля точечной застройки

Оренбурге за последние пару лет жители самых разных районов протестовали против строительства новых домов буквально под окнами их квартир. Глава региона поручил навести порядок в этой сфере.

Тесное соседство

На прошлой неделе жители дома №14 по улице Алтайской в областном центре записали обращение к президенту Владимиру Путину . В нем они просили главу государства разобраться с законностью стройки, которая развернулась буквально в нескольких метрах от их окон.

Как оказалось, еще в 2015 году здесь началось строительство, однако спустя какое-то время оно было заморожено на уровне фундамента. Прошло несколько лет, и строительство вновь набирает обороты. В скором времени здесь должна появиться новая семнадцатиэтажка.

Жителей соседних домов не устраивает столь тесное соседство. Они уверены, что высотка в 17 этажей перекроет солнечный свет для их пятиэтажек, кроме того строительство ведется в непосредственной близости от электроподстанции, а это может быть небезопасно для здоровья будущих новоселов.

В этой ситуации интересен тот факт, что муниципальная власть полностью стоит на стороне горожан. Они не давали разрешения на высотную застройку, однако фирма оспорила это решение в суде. Арбитражный суд признал городскую администрацию неправой и обязал выдать разрешение на строительство.

Однако муниципалитет оспорил это решение и подал апелляцию, но и ее отклонили в суде высшей инстанции. Город не остановился и подготовил кассационную жалобу, дату рассмотрения которой пока не назначили. В это время застройщик, основываясь на решениях судов, снова начинает строительство многоэтажки.

Разрешение через правительство

Ситуации, когда точечная застройка возмущает жителей Оренбурга, не раз складывалась за последние годы. Об этом на аппаратном совещании напомнил губернатор Оренбургской области Юрий Берг . Он дал поручение организовать систему контроля за точечной застройкой населенных пунктов.

— Поручаю первому вице-губернатору навести порядок в сфере застройки населенных пунктов. Особенно это касается Оренбурга, где вопрос точечной застройки сегодня наиболее острый и тяжелый — вспомним недовольство жителей по улицам Чкалова, Аксакова, Пролетарской. И каждый год мы вынуждены в срочном порядке всем правительством решать вопросы муниципалитета. Выработайте региональную систему контроля за выдачей разрешений на точечную застройку. Все разрешения должны согласовываться с правительством области. Чтобы соблюдались как права жителей, так и градостроительные нормы, чтобы не разрушался облик города, — подчеркнул Юрий Берг.

В этот же день глава региона провел совещание по поводу ситуации со строительством 17-этажного жилого комплекса на улице Алтайской. В его работе приняли участие первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин , министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Александр Полухин , первый заместитель главы Оренбурга Сергей Николаев , главный архитектор Оренбурга Сергей Бренев.