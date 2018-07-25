Ещё
Юрий Берг: необходимо разработать систему контроля точечной застройки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юрий Берг: необходимо разработать систему контроля точечной застройки 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге за последние пару лет жители самых разных районов протестовали против строительства новых домов буквально под окнами их квартир. Глава региона поручил навести порядок в этой сфере.
Тесное соседство
На прошлой неделе жители дома №14 по улице Алтайской в областном центре записали обращение к президенту Владимиру Путину. В нем они просили главу государства разобраться с законностью стройки, которая развернулась буквально в нескольких метрах от их окон.
Как оказалось, еще в 2015 году здесь началось строительство, однако спустя какое-то время оно было заморожено на уровне фундамента. Прошло несколько лет, и строительство вновь набирает обороты. В скором времени здесь должна появиться новая семнадцатиэтажка.
Жителей соседних домов не устраивает столь тесное соседство. Они уверены, что высотка в 17 этажей перекроет солнечный свет для их пятиэтажек, кроме того строительство ведется в непосредственной близости от электроподстанции, а это может быть небезопасно для здоровья будущих новоселов.
В этой ситуации интересен тот факт, что муниципальная власть полностью стоит на стороне горожан. Они не давали разрешения на высотную застройку, однако фирма оспорила это решение в суде. Арбитражный суд признал городскую администрацию неправой и обязал выдать разрешение на строительство.
Однако муниципалитет оспорил это решение и подал апелляцию, но и ее отклонили в суде высшей инстанции. Город не остановился и подготовил кассационную жалобу, дату рассмотрения которой пока не назначили. В это время застройщик, основываясь на решениях судов, снова начинает строительство многоэтажки.
Разрешение через правительство
Ситуации, когда точечная застройка возмущает жителей Оренбурга, не раз складывалась за последние годы. Об этом на аппаратном совещании напомнил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Он дал поручение организовать систему контроля за точечной застройкой населенных пунктов.
— Поручаю первому вице-губернатору навести порядок в сфере застройки населенных пунктов. Особенно это касается Оренбурга, где вопрос точечной застройки сегодня наиболее острый и тяжелый — вспомним недовольство жителей по улицам Чкалова, Аксакова, Пролетарской. И каждый год мы вынуждены в срочном порядке всем правительством решать вопросы муниципалитета. Выработайте региональную систему контроля за выдачей разрешений на точечную застройку. Все разрешения должны согласовываться с правительством области. Чтобы соблюдались как права жителей, так и градостроительные нормы, чтобы не разрушался облик города, — подчеркнул Юрий Берг.
В этот же день глава региона провел совещание по поводу ситуации со строительством 17-этажного жилого комплекса на улице Алтайской. В его работе приняли участие первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Александр Полухин, первый заместитель главы Оренбурга Сергей Николаев, главный архитектор Оренбурга Сергей Бренев.
Минстрою поручаю отработать вопрос по конкретному объекту на улице Алтайской. Арбитражный суд обязал администрацию выдать разрешение на строительство, это решение сейчас оспаривается в кассационной инстанции. Чтобы поддержать интересы жителей, которые выступают против строительства высотки, к этому вопросу необходимо подключить юридическую службу правительства области, — сказал губернатор.
АиФ-Оренбург: последние новости
Роспотребнадзор Оренбуржья: вода в фонтанах может стать причиной болезней Где в Оренбурге не будет света 25 июля? Цена успеха. Медицина нового уровня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом197
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина262
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2916
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение