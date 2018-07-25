Ученые СФУ сумели в десятки раз увеличить скорость анализа генома

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Красноярские ученые создали алгоритм быстрого поиска сходных последовательностей, который позволяет до 10 раз и более повысить скорость анализа структур геномов, сообщил ТАСС один из авторов работы, доктор физико-математических наук, профессор Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета (СФУ) Сергей Царев.

Открытые базы данных по генетическим структурам позволяют исследователям в режиме онлайн-запросов искать близкие генетические структуры или их части для анализа геномов, однако время выполнения такого запроса иногда исчисляется сутками. С аналогичной проблемой ученые сталкиваются и при сборке полного генома организма, в частности, геномов хвойных растений, особенность которых — большая доля повторов. Такой процесс занимает недели работы крупных вычислительных кластеров. Математики в настоящее время работают над созданием быстрых алгоритмов поиска совпадающих подпоследовательностей в больших массивах подобных текстовых данных.

"Наш метод называется «быстрый поиск с обобщенной шкалой нониуса». Идея напоминает работу штангенциркуля, который имеет штангу с основной шкалой и нониус — вспомогательную шкалу для отсчета долей делений. Этот принцип позволяет резко повысить скорости работы — в 10 раз, иногда больше. Кроме того, наш алгоритм может найти сходные участки ДНК там, где другие алгоритмы могут их пропустить", — рассказал Царев.

По его словам, быстрые алгоритмы поиска в текстах — область, применяемая чуть ли не везде в современном мире. Например, искать информацию в Google получается за считанные секунды, потому что там, кроме быстрых компьютеров, имеются весьма изощренные алгоритмы быстрого поиска нужной информации в накопленных данных. Другой пример — поиск сходных текстов системами типа «антиплагиат», поиск ошибок в больших текстах и так далее.

Разработка алгоритма, по словам Царева, началась в 2015 году — тогда совместно с красноярским биофизиком, профессором Михаилом Садовским решено было разработать новый алгоритм быстрого поиска, учитывая специфику геномики. Первых результатов ученым удалось достичь уже в 2016 году и продемонстрировать работу алгоритма на геноме человека и геноме одной из разновидностей дрозофилы. Сравнивая полученные результаты с имеющимися алгоритмами поиска в геномной информации, в том числе со самым старым из них BLAST, оказалось, что алгоритм красноярских ученых значительно превосходит их по скорости поиска данных.

В дальнейшем исследователи намерены встроить свой алгоритм в имеющиеся алгоритмы поиска в геномных базах данных, ускорив их работу. «Также планируем опробовать эту идею в смежных областях — поиск сходных текстов в системах типа „антиплагиат“, ускорение поиска в интернете — тут, конечно, своя область, но и там явно возможен прогресс», — отметил Царев.