В Нижегородской области доходы от штрафов поступят в дорожный фонд

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 26 июля приняли в двух чтениях проект изменений в закон региональном о дорожном фонде, сообщает пресс-служба областного парламента.

Госдума РФ в мае 2018 года приняла закон, в соответствии с которым доходы от штрафов за нарушение ПДД должны поступать в региональные дорожные фонды. Этот закон вступает в силу с начала 2019 года. В законодательство Нижегородской области предложено внести соответствующие изменения.

Сейчас средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения не поступают в дорожный фонд региона и не имеют целевого назначения. При формировании бюджета Нижегородской области на 2018, 2019 и 2020 годы доходы от этих штрафов запланированы в объеме более 2 млрд рублей ежегодно.

«Это важный закон, который серьезно повлияет на ситуацию в дорожной сфере, — отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков . — Значительное увеличение объема дорожного фонда диктует необходимость тщательного контроля за качеством работ».

Средства дорожного фонда расходуются на капитальный ремонт дворовых территорий, проездов и дорог общего пользования.