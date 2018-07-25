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Живут и боятся. В доме, который находится рядом со стройкой, треснула стена
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Живут и боятся. В доме, который находится рядом со стройкой, треснула стена 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Началось землетрясение
Один из жильцов дома Игорь Никитин предоставил видео с места событий ИА «Орловские новости». На записи видно, что около потрескавшейся двухэтажки собрались собственники квартир.
— Производился забой свай нового дома № 62 по Наугорскому шоссе. Было ощущение, что началось землетрясение амплитудой пять баллов. Позвонили в МЧС, следственный комитет и жилищную инспекцию. Все замеряли и осматривали, — сообщил мужчина.
Другие жители пострадавшего дома поддержали возмущение своего соседа.
— У меня отвалился кусок потолка, хорошо, в комнате никого не было, — говорит жительница дома.
— В момент удара вся посуда, вазы — всё повалилось с полок, — вторит ей другая.
Игорь Никитин также рассказал, как развивались события в дальнейшем. По его словам, директор компании-застройщика ООО «Холикон-Развитие» Владимир Матвеев приезжал и беседовал с жильцами. Он отметил, что двухэтажка была аварийной ещё до начала возведения нового объекта, и предложил орловцам квартиры на «достаточных условиях». Между тем сами жильцы тот факт, что дом уже был признан аварийным, не подтверждают.
Напомним, что компания получила землю без торгов с условием, что 10% жилплощади нового МКД будет передано в собственность города и области. Таким образом, регион намерен решить проблему аварийных бараков. У застройщика большие планы на «Квартал Наугорский», строители планируют осваивать участок до 2023 года.
Напомним, что на торжественном старте проекта врио губернатора области заявлял, что хотя орловцам и придётся испытывать некоторое время неудобство из-за соседства со стройплощадкой, потом они получат комфортное жильё.
Дошло до суда
Проблема с разрушающимися домами для Орловщины не нова. Дом № 2 по улице Калинина давно пошёл трещинами — как внутри, так и снаружи, обваливается штукатурка, одна из плит ушла в подвал, на торцевых стенах в квартирах начала образовываться плесень. Год назад жители обращались в СМИ, горадминистрацию, следственный комитет, областную прокуратуру и даже делали обращение президенту.
«Сегодня мы проснулись — стенка рухнула, а завтра дом завалится совсем. И никому дела нет», — рассказывали жильцы.
Власти обещали провести капремонт в сентябре 2017 года, но до этого, к сожалению, так и не дошло.
Советский районный суд признал бездействие чиновников горадминистрации в отношении аварийного дома № 2 по улице Калинина незаконным.
«Чиновники так и не расселили жителей, в том числе не приняли мер по их переселению в жилые помещения манёвренного фонда. Кроме того, не были проведены противоаварийные мероприятия по повышению несущей способности строительных конструкций многоквартирного дома», — пояснили в суде.
Согласно заключению экспертов, общий физический износ дома составляет 77%. По результатам проведённого обследования техническое состояние постройки признано недопустимым, в связи с чем администрацией Орла было принято постановление о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Однако до сих пор этого сделано не было.
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