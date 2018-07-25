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Будущим эко-юристам Арктики будут платить стипендию в евро
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Будущим эко-юристам Арктики будут платить стипендию в евро 

Красный Север 2 часа назад
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) скоро начнет готовить магистров по экологическому праву для ТЭК Заполярья. Их ждет практика за границей и приличные зарплаты.
Соглашение о создании совместного магистерского курса «Право охраны окружающей среды» Северо-Восточного федерального университета и французского университета Версаль-Сен-Кантен подписано на днях, передает ТАСС. Абитуриентов научат разбираться в специфике добывающей промышленности, вопросах взаимоотношений промышленных компаний и коренных народов Арктики.
— Начался прием документов, — сообщил завкафедрой арктического права и стран АТР юридического факультета СВФУ Анатолий Слепцов. — При активном промышленном освоении северных территорий необходимо понимать, что народы Арктики — хранители глобального экологического баланса, и защита их прав актуальна.
Слепцов отметил, что особый акцент в образовательной программе сделан на основах экологической и этнологической экспертизы.
Первый год студенты будут учиться в Северо-Восточном федеральном университете в Якутске. Во второй год часть ребят отправится во Францию за счет европейского гранта Erasmus Mundus.
— Студенты будут получать ежемесячную стипендию в 700 евро, а также заработную плату от 1000 евро за прохождение практики на базе компании Total, — заявил представитель СВФУ.
На целевую подготовку кадров по новой программе уже дали предварительное согласие компании Газпром, «Алроса», «Сургутнефтегаз», «Алмазы Анабара».
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