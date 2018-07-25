Будущим эко-юристам Арктики будут платить стипендию в евро

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) скоро начнет готовить магистров по экологическому праву для ТЭК Заполярья. Их ждет практика за границей и приличные зарплаты.

Соглашение о создании совместного магистерского курса «Право охраны окружающей среды» Северо-Восточного федерального университета и французского университета Версаль-Сен-Кантен подписано на днях, передает ТАСС . Абитуриентов научат разбираться в специфике добывающей промышленности, вопросах взаимоотношений промышленных компаний и коренных народов Арктики.

— Начался прием документов, — сообщил завкафедрой арктического права и стран АТР юридического факультета СВФУ Анатолий Слепцов. — При активном промышленном освоении северных территорий необходимо понимать, что народы Арктики — хранители глобального экологического баланса, и защита их прав актуальна.

Слепцов отметил, что особый акцент в образовательной программе сделан на основах экологической и этнологической экспертизы.

Первый год студенты будут учиться в Северо-Восточном федеральном университете в Якутске . Во второй год часть ребят отправится во Францию за счет европейского гранта Erasmus Mundus.