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Началось строительство наружных стен храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»
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Началось строительство наружных стен храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» 

Каховка 37 минут назад
Фото: Каховка
Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на главу ведомства Сергея Левкина.
«Строительство наружных стен храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на пересечении ул. Каховка с ул. Азовская в районе Зюзино Юго-Западного административного округа столицы начнется уже сентябре текущего года», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.
Архитектор Сергей Козлов, который является автором проекта храмового комплекса, известен по строительству храма Торжества Православия в Алтуфьево и многих других.
Сейчас ведутся устройство внутренних перегородок двухуровневого подземного пространства.
На Юго-Западе Москвы строится большое количество храмов, округ стал одним лидером храмового строительства.
«Юго-запад столицы стал одним из лидеров по числу строящихся храмов — здесь под реализацию программы подобраны 24 участка. Пять храмовых комплекса уже введены в эксплуатацию, четыре комплекса находятся в активном строительстве, по остальным адресам идут согласования», — рассказали в департаменте.
Программа строительства реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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