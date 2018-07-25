Началось строительство наружных стен храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»

Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на главу ведомства Сергея Левкина.

«Строительство наружных стен храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на пересечении ул. Каховка с ул. Азовская в районе Зюзино Юго-Западного административного округа столицы начнется уже сентябре текущего года», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

Архитектор Сергей Козлов , который является автором проекта храмового комплекса, известен по строительству храма Торжества Православия в Алтуфьево и многих других.

Сейчас ведутся устройство внутренних перегородок двухуровневого подземного пространства.

На Юго-Западе Москвы строится большое количество храмов, округ стал одним лидером храмового строительства.

«Юго-запад столицы стал одним из лидеров по числу строящихся храмов — здесь под реализацию программы подобраны 24 участка. Пять храмовых комплекса уже введены в эксплуатацию, четыре комплекса находятся в активном строительстве, по остальным адресам идут согласования», — рассказали в департаменте.