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Мега-ТЦ с паркингом на Павелецком вокзале построит МИЦ
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Мега-ТЦ с паркингом на Павелецком вокзале построит МИЦ 

News.ru 38 минут назад
Масштабный комплекс с подземным паркингом общей площадью 42 000 квадратных метров должен появится на пересечении Дубининской улицы и Стремянного переулка в Москве. Новым инвестором проекта, согласно выписке из ЕГРЮЛ, стала группа МИЦ.
Её структурное подразделение выкупило фирму «ТПУ „Павелецкая“ вместе с правами на возведение многофункционального комплекса. Он будет включать в себя подземный торговый центр и паркинг, а также гостиницу. Кроме того, в рамках проекта предполагается строительство остановок, кафе, комнаты отдыха водителей, реконструкция улично-дорожной сети и благоустройство территории.
Перед этим фирма принадлежала дочерней структуре турецкой Enka, получившей её в 2016 году от столичных властей на открытых торгах.
Ранее News.ru писал, что в Москве планируют построить ещё один вокзал. Он будет расположен на месте строительства транспортно-пересадочного узла на пересечении Рязанского проспекта с Московским центральным кольцом.
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