Словацкий штаб «Ночных волков» не удивил — мы больше всех в регионе симпатизируем России

Специалист по экстремизму Даниэл Мило (Daniel Milo) говорит, что у государства немного вариантов, как отреагировать на действия «Ночных волков». Тем не менее, по его словам, некоторые возможности у него есть.

Даниэл Мило изучал право в университете Коменского. В 2004 — 2007 годах он возглавлял организацию «Люди против расизма», потом занимался проблемой экстремизма в международной организации ОБСЕ , в аппарате правительства, а также был народным координатором антиэкстремистской политики в Министерстве внутренних дел Словакии . С лета 2016 года Даниэл Мило работает аналитиком в институте Глобсек (Globsec).

DenníkN: Обоснованы ли опасения в связи с появлением в Словакии штаб-квартиры «Ночных волков», или речь идет о раздутой истерии?

Даниэл Мило: Я вижу истерию в той реакции, которую вызывали фотографии лагеря «Ночных волков» под Трнавой. На самом деле я не думаю, что в Словакии создается какая-то база с военной техникой. С другой стороны, так же неадекватно было бы делать вид, что ничего не происходит, и что «Ночные волки» — просто обыкновенная группа байкеров.

— Так почему нам стоит заинтересоваться «Ночными волками»?

— «Ночные волки» — объединение, которое в 2014 году участвовало в военных операциях на Украине . Несколько членов этой группы принимало участие в боях под Луганском на стороне пророссийских сепаратистов, а до этого кое-кто из них участвовал в российской оккупации Крыма . Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов относится к ближайшему кругу Владимира Путина . Все это подтвержденные факты. Так что речь идет отнюдь не об обычном байкерском клубе, который открыл в Словакии филиал, так как хочет обосноваться у нас. «Ночные волки» — инструмент Кремля.

— До сих пор в Словакии о «Ночных волках» писали в основном в связи с их поездками в память о победе над фашизмом.

— Да, эти мотопробеги по маршруту Москва — Берлин получили известность и являются весьма эффективным инструментом кремлевской пропаганды.

— По мнению политолога Григория Месежникова, создание словацкого филиала подтверждает, что Кремль видит в нас страну, население которой симпатизирует России

— Я согласен с ним. «Ночные волки» неслучайно создали свой филиал в стране, которая очень расположена к России. Это подтверждают опросы, которые мы проводим силами института Глобсек (Globsec). Что касается симпатии к России и Владимиру Путину, то среди стран Вышеградской четверки мы — лидеры.

— Почему?

— Есть две основные причины. Первая заключается в историческом наследии еще со времен последователей Штура, которые выдвинули тезис о панславянском единстве. Прибавьте к этому освобождение Красной армией и другие исторические моменты, память о которых сильна до сих пор.

— А вторая причина?

— Многие словаки считают, что Россия является полюсом противоположным Соединенным Штатам Америки . Таким образом, для обывателя мир России становится ментально ближе, пусть даже там правят авторитарные лидеры, которые не соблюдают основных прав и свобод человека, в отличие от мира США, которые воплощают собой Запад.

— Как на присутствие «Ночных волков» может отреагировать государство?

— Об этом меня уже спрашивали, в том числе, представители МВД , когда две недели назад началось оживленное обсуждение «Ночных волков». Вариантов немного, но все-таки некоторые есть. Первое, что государство может сделать с гражданами Российской Федерации, которые являются членами «Ночных волков» и ездят в Словакию, — это пересмотреть порядок предоставления им шенгенских виз, необходимых для въезда на нашу территорию.

— А что если они приезжают к нам по шенгенским визам, выданным другими странами-членами Европейского Союза

— В таком случае Министерство внутренних дел может выяснить, какое государство выдало им визы. Затем мы можем выразить данному государству нашу позицию. Шенгенская система позволяет подобную коммуникацию.

— «Ночные волки» зарегистрированы у нас как гражданское объединение. Например, в пятницу депутаты партии «Свобода и солидарность» (SaS) сообщили, что Министерство внутренних дел может распустить гражданское объединение, если в его цели входит ограничение личных или политических прав граждан, разжигание ненависти или иное нарушение закона. У МВД действительно есть такая возможность?

Участники мотоклуба «Ночные волки» у Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене в Берлине— У Министерства внутренних дел есть возможность проверить, является ли информация, предоставленная ему гражданским объединением, правдой. Например, МВД может потребовать изменить или дополнить устав. Но если гражданское объединение сможет составить устав так, что он будет соответствовать нашим правовым нормам, с ним практически ничего нельзя сделать. Например, в уставе «Ночных волков» может быть сказано, что они хотят заниматься налаживанием дружественных отношений с Российской Федерацией, и никто ничего не сможет против этого возразить. Проблематичные вещи не обязательно фиксировать на бумаге.

— Государство может отреагировать вербально. Высшие государственные руководители могут высказаться, рады мы «Ночным волкам» у себя или нет. Возможен ли такой вариант?

— Если бы государственные руководители сказали, что деятельность организации, которая является инструментом Кремля, в Словакии нежелательна, то такое заявление, несомненно, стало бы важным сигналом. Насколько оно реально в нынешней политической ситуации, я предполагать не берусь.

— «Ночные волки» заявили о дружбе с полувоенной группировкой «Словацкие призывники». Опасно ли это?

— «Словацкие призывники» представляют интересы, которые идут вразрез с интересами безопасности Словакии. И нам стоило бы поинтересоваться, не проходят ли они на территории объекта, ставшего штаб-квартирой «Ночных волков» в Словакии, подготовку с применением бронетранспортеров.

— Пусть даже эти бронетранспортеры на ходу, но без вооружений?

— Да. Все это полностью отвечает определению гибридных угроз. Такие угрозы возникают тогда, когда политические субъекты объединяются, например, с неофициальными полувоенными группировками. В случае необходимости эти группировки могут получить доступ не только к нефункционирующему, но и к настоящему оружию, с применением которого они в итоге и тренируются. Все вместе это создает потенциальную угрозу.

— В прошлом году Вы сказали, что главная проблема со «Словацкими призывниками» может возникнуть в кризисной ситуации. Если бы, например, на помощь нашей армии должны были прийти силы НАТО , то неизвестно, на чью сторону встали бы «Словацкие призывники».

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018— Теперь нам это известно. Командир «призывников» Петер Шврчек откровенно говорит о сотрудничестве с «Ночными волками». Таким образом он весьма понятно обозначает свою позицию. «Словацкие призывники» все чаще дают понять, что их позиция противоречит, например, тому, что написано в официальных государственных документах.

— Петер Шврчек ответил бы Вам на это, что он не против членства Словакии в НАТО.

— Его действия, однако, говорят о том, что в случае конфликта между НАТО и Россией «Словацкие призывники» вряд ли отнеслись бы лояльно к позиции словацкого правительства. Судя по всему, на противоположную сторону встали бы не только «призывники», но и другие группировки, которые идейно близки к «Ночным волкам».