Экс-директор школы подал в суд на «Медузу» из-за статьи о домогательствах

Бывший директор московской школы для одаренных детей «Лига школ» Сергей Бебчук подал в суд на корреспондента «Медузы» Даниила Туровского. В начале 2017 года издание опубликовало материал, в котором говорилось, что Бебчук и его заместитель Николай Изюмов на протяжении 20 лет сексуально домогались учениц.

Выпускники и преподаватели рассказывали «Медузе», что Бебчук и Изюмов обнимали, целовали, раздевали девушек, парились вместе с ними в бане, залезали к ним в спальный мешок. По словам героев материала, в нескольких случаях дело дошло до секса.

Корреспондент утверждал, что пытался связаться с Сергеем Бебчуком, но тот отказывался общаться. Николай Изюмов отрицал все обвинения.

В исковом заявлении Бебчука говорится об упущенной выгоде и «глубоких нравственных страданиях», которые бывшему директору причинил текст «Медузы». Он требует компенсации в 4,6 миллионов рублей.

Следственный комитет РФ три раза проводил проверку по факту публикации и каждый раз отказывал в возбуждении уголовного дела. В тексте постановления об отказе приводятся показания бывших учениц Бебчука. Девушки рассказывали, что он «мог зажать к стенке и долго целовать», «мог ударить ладонью по попе», «мог подойти сзади, целовать в шею», «предлагал попариться [в бане]».

Следователь заключил, что «никто из вышеуказанных лиц с письменными заявлениями своевременно в правоохранительные органы не обращался», и отказал в возбуждении уголовного дела.

Адвокат бывшего директор утверждает, что через три дня после публикации расследования благотворительный фонд поддержки и развития образования «Новый учитель» разорвал контракт с педагогом. Таким образом, с января 2017 года до момента подачи иска в 2018-м году Бебчук недополучил 1,7 миллиона рублей. Эту сумму, а также три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда адвокат требует взыскать с журналиста.