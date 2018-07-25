Oracle снова исправила «исправленную» много лет назад уязвимость в ОС Solaris

С выходом плановых обновлений для своих продуктов компания Oracle снова исправила уже «исправленную» много лет назад уязвимость в своей операционной системе Solaris. Как показали исследования специалистов из Trustwave, выпущенный ранее патч для компонента Solaris Availability Suite Service не устраняет уязвимость в полной мере, и Oracle разработала новый.

Уязвимость CVE-2018-2892, о которой идет речь, можно проэксплуатировать только локально. По системе оценивания опасности уязвимостей CVSS 3.0 она получила 7,8 балла из максимальных 10. Уязвимость позволяет атакующему с низкими привилегиями, обладающему доступом к инфраструктуре, где выполняется Solaris, скомпрометировать операционную систему, выполнив код в контексте ядра.

Пользователи Oracle Solaris 10/11 с установленным ПО Sun StorageTek Availability Suite (AVS) должны установить новый патч с целью окончательно устранить уязвимость, так и не исправленную в прошлых обновлениях. Данная уязвимость была обнаружена в 2007 году. С ее помощью злоумышленник может вызвать повреждение памяти, записать в память вредоносный код и выполнить его с привилегиями ядра.