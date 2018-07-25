В Новосибирске вывели устойчивые к болезням сорта пшеницы

НОВОСИБИРСК , 25 июля. / ТАСС /. Сибирские ученые вывели новые сорта пшеницы, которые устойчивы к болезням, а также ржи, которой можно без дополнительной обработки кормить животных, сообщила в среду пресс-служба Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН

"Селекционеры филиала ИЦИГ СО РАН — СибНИИРС представили новые сорта зерновых. Сорта раннеспелая «Новосибирская 16» и среднеспелая «Новосибирская 61», не уступая в урожайности и качестве зерна прежним сортам, имеют повышенную устойчивость к распространенным заболеваниям — мучнистой росе и бурой ржавчине. Другая новинка — сорт озимой ржи «Новосибирская 17»: ее уникальность заключается в содержании водорастворимых пентозанов на уровне пшеницы, такую рожь можно использовать в качестве корма для скота без какой-либо дополнительной обработки", — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ИЦиГ СО РАН, сорта успешно проходят испытания, ожидается включение их в государственный реестр.

Ранее сообщалось, что специалисты филиала ИЦиГ СО РАН создали новый сорт скороспелого томата и перца с высоким содержанием витамина C.