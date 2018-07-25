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В Новосибирске вывели устойчивые к болезням сорта пшеницы
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В Новосибирске вывели устойчивые к болезням сорта пшеницы 

ТАСС 58 минут назад
НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Сибирские ученые вывели новые сорта пшеницы, которые устойчивы к болезням, а также ржи, которой можно без дополнительной обработки кормить животных, сообщила в среду пресс-служба Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН.
"Селекционеры филиала ИЦИГ СО РАН — СибНИИРС представили новые сорта зерновых. Сорта раннеспелая «Новосибирская 16» и среднеспелая «Новосибирская 61», не уступая в урожайности и качестве зерна прежним сортам, имеют повышенную устойчивость к распространенным заболеваниям — мучнистой росе и бурой ржавчине. Другая новинка — сорт озимой ржи «Новосибирская 17»: ее уникальность заключается в содержании водорастворимых пентозанов на уровне пшеницы, такую рожь можно использовать в качестве корма для скота без какой-либо дополнительной обработки", — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе ИЦиГ СО РАН, сорта успешно проходят испытания, ожидается включение их в государственный реестр.
Ранее сообщалось, что специалисты филиала ИЦиГ СО РАН создали новый сорт скороспелого томата и перца с высоким содержанием витамина C.
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