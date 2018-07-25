Скоростной мобильный интернет МТС приходит в поселки Липецкой области 

Теперь они могут комфортно смотреть видео, дистанционно оформлять документы через госуслуги, оплачивать коммунальные платежи онлайн прямо со смартфона.
Новые базовые станции стандарта 3G и 4G были запущены в селах Никольское Усманского района, Павловка Задонского района, Березовка Данковского района, Ламское, Грунин Воргол и Бабарыкино Становлянского района, сеть 4G МТС впервые появилась в районных центрах Волово и Красное. Кроме того, МТС является на сегодняшний момент единственным оператором, предоставляющим скоростной интернет в таких населенных пунктах, как, например, в Покрово-Казацкой слободе Лебедянского района, селах Тростное и Телегино Становлянского района, селе Воронец Елецкого района.
МТС значительно улучшила связь и покрытие мобильного интернета еще и в близлежащих садоводческих товариществах и кооперативах Липецка. Испытать новые скорости могут абоненты в коттеджном поселке в районе завода Свободный Сокол, садоводческом товариществе «Венера», селе Косырёвка и поселке Дачный.
Интернет на сетях 3G и 4G является полноценной заменой проводному интернету и повышает доступность социально-значимых ресурсов, таких как порталы государственных, медицинских и образовательных учреждений.
«Передовые технологии МТС приходят в те населенные пункты, где они наиболее востребованы и долгожданны. Качественная мобильная связь и интернет в деревнях и селах зачастую единственный оперативный способ для связи с родными и близкими, а также возможность сделать свою повседневную жизнь удобнее, ведь теперь много вопросов можно решить дистанционно, а для школьников и студентов — это совершенно новые возможности в области образования. В этом году мы реализуем значимый проект по стройке сети в небольших населенных пунктах. До конца года еще более десятка новых сел будут обеспечены качественной голосовой связью и мобильным интернетом», — отметил директор Липецкого филиала МТС Сергей Лысенков.