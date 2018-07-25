Скоростной мобильный интернет МТС приходит в поселки Липецкой области

Теперь они могут комфортно смотреть видео, дистанционно оформлять документы через госуслуги, оплачивать коммунальные платежи онлайн прямо со смартфона.

Новые базовые станции стандарта 3G и 4G были запущены в селах Никольское Усманского района, Павловка Задонского района, Березовка Данковского района, Ламское, Грунин Воргол и Бабарыкино Становлянского района, сеть 4G МТС впервые появилась в районных центрах Волово и Красное. Кроме того, МТС является на сегодняшний момент единственным оператором, предоставляющим скоростной интернет в таких населенных пунктах, как, например, в Покрово-Казацкой слободе Лебедянского района, селах Тростное и Телегино Становлянского района, селе Воронец Елецкого района.

МТС значительно улучшила связь и покрытие мобильного интернета еще и в близлежащих садоводческих товариществах и кооперативах Липецка . Испытать новые скорости могут абоненты в коттеджном поселке в районе завода Свободный Сокол, садоводческом товариществе «Венера», селе Косырёвка и поселке Дачный.

Интернет на сетях 3G и 4G является полноценной заменой проводному интернету и повышает доступность социально-значимых ресурсов, таких как порталы государственных, медицинских и образовательных учреждений.