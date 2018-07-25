Как спастись от астероидов

Метеориты, которые могут представлять угрозу для человека, падают на Землю относительно часто. За прошедшие 100 лет на территории России произошло как минимум два таких опасных события: падение Сихоте-Алиньского метеорита в 1947 году, обломки которого оставили в грунте воронки глубиной до 6 м, и взрыв Челябинского метеорита в 2013 году. Еще раньше, в 1908-м, гораздо более мощный взрыв произошел над Тунгусской тайгой и повалил деревья на площади 2 тыс. кв. км. Ряд исследователей относят этот инцидент также к падению небесного тела.

Одним из наиболее интересных направлений космических исследований вопрос защиты от астероидов назвал 23 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин . Какие космические тела опасны и как можно от них защититься, рассказал ТАСС научный руководитель Института астрономии РАН , председатель экспертной группы по космическим угрозам Борис Шустов.

Размер имеет значение

По словам ученого, на сегодня человечество, в основном благодаря усилиям США , выявило практически все потенциально опасные небесные тела размером более 1 км. Обнаружением опасных астероидов и комет, их изучением, оценкой рисков занимается созданное при НАСА специальное подразделение — Planetary Defense Coordination Office. Падение астероида размером 1 км вызвало бы глобальную катастрофу, но «вероятность столкновения с подобным телом исчезающе мала, и такие потенциальные угрозы не представляют практического интереса», отметил Шустов.

Реальную опасность для Земли и ее обитателей представляют тела небольшого по космическим меркам размера — 50 м и меньше. В этот диапазон попадут, например, тунгусское и челябинское тела. «По астрономическим понятиям челябинское тело совсем небольшое (около 17 м), но видите, сколько оно наделало шума и даже ущерб нанесло солидный», — сказал Шустов.

Хотя эти относительно небольшие метеориты никак не могут вызвать глобальную катастрофу, их падения происходят гораздо чаще. Если гигантский астероид (километрового масштаба) может прилететь на Землю раз в 10 млн лет, то тела типа челябинского могут падать каждые 10–20 лет, пояснил ученый.

Представитель РАН отметил, что сейчас мы обладаем очень скудной информацией по метеоритам от 50 м и меньше.

Реальная угроза

Шустов отметил, что жителям Челябинска сильно повезло — метеорит вошел в атмосферу по пологой траектории и взорвался на большой высоте. «Взрыв произошел на высоте около 24 км, поэтому последствия не такие серьезные, как могли бы быть. Если бы тело входило по гораздо более крутой траектории и взрыв произошел гораздо ближе к поверхности Земли, то мало бы не показалось — разрушения и жертвы были бы страшные», — пояснил ученый.

Челябинский метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года в 80 км от города Сатка Челябинской области . По данным МЧС, во многих домах Сатки, а также в зданиях Челябинска, фронтом стоящих к месту падения, были выбиты стекла. Из-за ударной волны от взрыва метеорита в городе частично обрушилась крыша цинкового завода. За помощью обратились более 500 человек, 34 человека, в том числе дети, были госпитализированы.

Шустов подчеркнул, что «челябинское тело не было обнаружено никакими средствами вплоть до входа в атмосферу из-за своего малого размера». По оценкам РАН, метеорит вошел в атмосферу со скоростью 18 км/с, его масса составила порядка 10 тыс. т, а энергия взрыва — около 400 кт в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: мощность атомной бомбы, уничтожившей Нагасаки, была в 20 раз меньше — 21 кт.

Что делать

Южной Корее и По словам директора Института астрономии РАН, в России нужно создавать систему обнаружения метеоритов. Сейчас «мы в основном опираемся на те данные, которые дают нам американские системы или работающие в кооперации с НАСА», сказал Шустов. При этом на государственном уровне проблемой астероидно-кометной опасности кроме США уже занимаются в Европе и отчасти в Японии Китае . Так, десять лет назад при Европейском космическом агентстве было создано подразделение Space Situation Awareness System, одним из направлений работы которого является проблема обнаружения опасных космических тел.

Система НАСА дает более 98% мировой информации об объектах, сближающихся с Землей. На долю же российских средств обнаружения приходится менее 0,1%.

Специалист добавил, что в России в рамках Роскосмоса работает эффективная система мониторинга космического мусора, но проблема астероидно-кометной опасности не входит в сферу ее ответственности.

При этом, отметил ученый, в России есть заделы для решения проблемы астероидно-кометной опасности. Есть телескоп, построенный в 300 км от Иркутска на границе с Монголией в Институте солнечной и земной физики Сибирского отделения РАН. Прибор имеет диаметр 160 см, широкое поле зрение, но у РАН не хватило денег, чтобы оснастить его необходимым датчиком. «Если его оснастить, тогда у нас будет хотя бы один прибор не хуже американских», — отмечает Шустов.

Телескоп под Иркутском понадобится для обнаружения тел на дальних подступах к Земле — за месяц и более до возможного сближения. Но необходимо также развивать систему обнаружения на ближних дистанциях. «Вторая часть — создание сети наземных телескопов, небольшого размера, диаметром около 50 см, но их должно быть много. Они нужны, чтобы очень оперативно обнаруживать на ближних подступах тела типа челябинского и успевать предупредить об опасности», — сообщил он.

"Пока все, что делается у нас в России, — это работы, проводимые на инициативном уровне. То есть по мере скромных возможностей научных институтов — время от времени и главным образом в научных интересах", — отметил ученый. В частности, имеется сеть телескопов МГУ им. М. В. Ломоносова , сеть телескопов ИПМ им. М. В. Келдыша, но все эти средства не скоординированы на системном уровне.

Другие способы

По словам Шустова, серьезным вызовом в проблеме обнаружения опасных небесных тел являются так называемые дневные астероиды. Это небесные тела, летящие к Земле со стороны дневного неба. В этом случае наземные и даже околоземные оптические средства обнаружения не могут работать эффективно из-за сильной засветки. Радары, которым все равно, когда работать, днем или ночью, не подходят для обнаружения астероидов, так как видят на слишком короткой дистанции.

Со стороны дневного неба, уточнил Шустов, прилетает половина таких тел, как челябинское. Заблаговременно обнаружить их можно только из космоса, причем с достаточного удаления от Земли. «Поэтому мы предложили разместить между Солнцем и Землей в так называемой точке L1 (на расстоянии 1,5 млн км от Земли) космический аппарат с небольшим телескопом размером всего 25 см, чтобы смотреть на окрестности Земли со стороны. Проект называется СОДА (Система обнаружения дневных астероидов)», — рассказал ученый.

СОДА получила положительные оценки как российских, так и западных экспертов. Однако, отметил Шустов, и здесь «нужна поддержка, так как институт РАН не в состоянии реализовать даже самый маленький космический проект». Ученый надеется, что Роскосмос рассмотрит проект СОДА в 2019 году и примет определенное решение.

Говоря о мерах противодействия метеоритам, Шустов рассказал, что с телами типа челябинского сегодня ничего нельзя (да и не нужно) сделать, кроме выполнения мер гражданской обороны.

Для более крупных тел при достаточном времени упреждения рассматриваются различные способы противодействия — заблаговременное изменение орбиты или разрушения таких тел, добавил специалист.

"Ученые ждут, что государство поддержит эти работы на системном уровне, и готовы помочь в работе по созданию национальной системы противодействия космическим угрозам", — подытожил Шустов.

Валерия Решетникова