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Главпочтамт в Хабаровске закроют на два дня
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Главпочтамт в Хабаровске закроют на два дня 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Центральное отделение Почты России — здание главпочтамта в Хабаровске, закроют на 2 дня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», 27 и 28 июля здесь будут устанавливать новое программное обеспечение, которое поможет сократить время обслуживания клиентов. После выходных офис будет работать в Единой автоматизированной системе, которая заменит 15 программ, используемых ранее.
— Ранее у специалистов были открыты сразу несколько операционных окон для работы по различным направлениям. Нужно отметить, что каждый оператор — универсал, то есть может и принять платежи, и оформить пересылку корреспонденции, и выполнить денежные переводы. В связи с этим необходимо было работать сразу в нескольких программах, отчего техника периодически «зависала». После установки Единой автоматизированной системы работа по обслуживанию посетителей будет проводиться быстрее, — рассказала руководитель направления корпоративных коммуникаций «Почты России» на Дальнем Востоке Елена Рыжкова.
Более того, в эти дни планируется заменить старую офисную технику.
Центральное отделение Почты России в Хабаровске станет одним из последних, подключившихся к этой системе. Замена программного обеспечения завершена практически на всей территории Дальнего Востока.
— Загрузка этого филиала была самой максимальной, поэтому нам пришлось подобрать время, чтобы свести неудобства клиентов к минимуму. Конец июля — самый подходящий для этого период, так как это время отпусков, посетителей становится меньше, да и выдача пенсий и уже завершена, — объяснила Елена Рыжкова.
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