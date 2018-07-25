Экономически целесообразно. НОВАТЭК планирует производить в Сабетте метанол 

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон рассказал о планах компании по производству метанола в ямальской Сабетте. Об этом сообщает газета «Коммерсант». По его словам, изначально планировали сделать такое производство в Усть-Луге на Балтике, но «исходя из экономической целесообразности, склоняемся больше к мысли о возможности построить производство на Ямале, в Сабетте».
Леонид Михельсон отметил, что метанол — «понятное решение, добавленная стоимость получается значительная, а себестоимость нашего газа в три раза ниже, чем, например, на Henry Hub в США. Плюс хорошая логистика из Сабетты, когда мы тут же загрузили на судно и поехали в любую точку мира».