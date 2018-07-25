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В Таштагольском районе полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину
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В Таштагольском районе полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Таштагольском районе ищут Михаила Шишкина 1979 года рождения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, Михаил Шишкин ушел пешком из дома из поселка Пурла в поселок Усть-Кабырза в начале июня. До настоящего времени его местонахождение не установлено.
Всех, владеющих информацией о местонахождении пропавшего, полицейские просят обращаться по телефонам в Таштаголе: 8-913-078-53-26, 8— (384-7)-33-23-52, 8— (384-7)-33-29-54 (отдел уголовного розыска), 8— (384-7)-33-02-02 (дежурная часть) либо на телефон «02».
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