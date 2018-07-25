В Таштагольском районе полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину

В Таштагольском районе ищут Михаила Шишкина 1979 года рождения.

Всех, владеющих информацией о местонахождении пропавшего, полицейские просят обращаться по телефонам в Таштаголе: 8-913-078-53-26, 8— (384-7)-33-23-52, 8— (384-7)-33-29-54 (отдел уголовного розыска), 8— (384-7)-33-02-02 (дежурная часть) либо на телефон «02».